Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và di sản bất tận: Khởi động cuộc tuyển chọn “Hát cùng Trịnh” cho kỷ nguyên mới. (Ảnh: GDCC)

Âm nhạc Trịnh Công Sơn từ lâu đã không còn là câu chuyện của riêng quá khứ hay nằm yên trong các đĩa hát xưa cũ. Mới đây, dự án văn hóa phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng – cuộc tuyển chọn và trao giải "Hát cùng Trịnh" đã chính thức được khởi động, tạo nên một sự kiện thời sự chú ý cho đời sống âm nhạc Việt Nam.

Sự kiện quy tụ sự đồng hành của danh ca Khánh Ly, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (đại diện gia đình cố nhạc sĩ) cùng nhà tổ chức Quang Thành, mang tới một thông điệp mạnh mẽ: Đã đến lúc nhạc Trịnh cần được hát lên bằng chính nhịp thở và góc nhìn của thế hệ trẻ hôm nay.

Đừng e ngại, đừng mang tâm lý chỉ danh ca mới hát được nhạc Trịnh

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly khi còn trẻ. (Ảnh: GĐCC)

Nhớ lại lời di nguyện lúc sinh thời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dang dở thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”.

Thấm nhuần tinh thần ấy, danh ca Khánh Ly – người tri kỷ âm nhạc đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với những khúc tình ca – thẳng thắn chia sẻ góc nhìn cởi mở nhân dịp khởi động cuộc thi. Bà cho rằng âm nhạc là để hướng con người tới giá trị chân - thiện - mỹ và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Bây giờ có rất nhiều người hát rất hay, họ chẳng cần tranh đua kỹ thuật, chẳng cần bóng đẩy hay đợi ai công nhận... Và có những giọng hát chạm được vào trái tim của người nghe. Cho nên các bạn trẻ hãy cứ hát, đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn. Ngoài tình yêu dành cho âm nhạc, một chút năng khiếu, không cần quá tài năng mà cần có sự may mắn. Tôi rất vui và mong chờ qua cuộc tuyển chọn này để còn có cơ hội được nghe thật nhiều giọng hát mới, những gương mặt mới bước tiếp con đường mà một đời chúng tôi đã đi qua." — Danh ca Khánh Ly

Đại diện cho gia đình cố nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những ai đã và đang cất tiếng hát yêu thương dành cho anh trai mình. Chị điểm lại hành trình tiếp nối bền bỉ qua từng giai đoạn: từ thế hệ danh ca Khánh Ly, tới các giọng ca đình đám miền Nam như Bảo Yến, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, Đức Tuấn; dòng nhạc Hà Nội với Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương; rồi đến Mỹ Tâm, Lân Nhã, Uyên Linh...

Đặc biệt, gia đình cũng luôn trân trọng cả những ca sĩ không thuộc dòng nhạc Trịnh như Đàm Vĩnh Hưng hay Lệ Quyên khi họ thể hiện thành công, cho đến những người trẻ mang tinh thần đột phá như Hà Lê (làm mới nhạc Trịnh) hay Trần Thế Thể Thiên với bản Diễm Xưa theo phong cách hoàn toàn mới.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nhấn mạnh: "Mình nghĩ rằng nên ghi nhận hết tất cả. Những người trong gia đình Trịnh Công Sơn, chị Khánh Ly, Quang Thành... chúng ta là những người trong gia đình âm nhạc. Chúng ta nên đón nhận những bạn trẻ, để dòng nhạc của anh Sơn cũng như âm nhạc của nhiều nhạc sĩ khác được tiếp nối mãi mãi với tất cả quần chúng yêu nhạc."

Đưa di sản Trịnh Công Sơn bước vào kỷ nguyên mới

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và em gái Trịnh Vĩnh Trinh khi còn trẻ. (Ảnh: GĐCC)

Ở vai trò Giám đốc sáng tạo và thực hiện dự án, nhà tổ chức Quang Thành cùng Viet Legacy Development tâm huyết biến cuộc tuyển chọn thành một nhịp cầu văn hóa mang tính lan tỏa sâu rộng.

Với anh, mỗi lần nghe một ca khúc Trịnh Công Sơn là một lần thấy trân trọng, nhiệt huyết và trách nhiệm hơn với cuộc sống, con người và quê hương. Điều trăn trở nhất của Ban tổ chức lúc này là làm sao để di sản ấy sống cùng nhịp thở đời sống hiện đại thông qua lăng kính người trẻ.

"Tôi kỳ vọng qua cuộc tuyển chọn sẽ tìm được những cảm xúc từ những bạn trẻ cất tiếng hát bằng cả câu chuyện của chính mình. Có thể đó là một cô sinh viên từ quê xa đến, một chàng trai hát mộc bên cây đàn, một cá tính tài năng mới hay một người Việt xa quê hương mang nhạc Trịnh đến với bạn bè quốc tế. Ý nghĩa của dự án không chỉ ở những giải thưởng được trao đi, mà lan tỏa thêm nhiều người trẻ biết yêu, hiểu và tự hào về nhạc Trịnh nói riêng, âm nhạc Việt Nam nói chung. Hãy cùng chúng tôi bước tiếp chặng đường mới, vào kỷ nguyên mới." — Nhà tổ chức Quang Thành

Cuộc tuyển chọn và trao giải "Hát cùng Trịnh" không chỉ mở ra cơ hội lớn cho các tài năng trẻ thể hiện cái tôi nghệ thuật mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong dòng chảy văn hóa Việt Nam hôm nay.