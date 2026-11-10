Ảnh minh họa: Bộ Công thương.

Trao đổi với báo chí về quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật, Đại sứ Nhật tại Việt Nam Ito Naoki cho biết: Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam đã tăng 15%, đạt 43,7 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, kim ngạch thương mại cả năm dự kiến sẽ đạt khoảng 58 tỷ USD. Trong vòng 10 năm qua, quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 1,8 lần. Với đà tăng trưởng này, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt 75 tỷ USD vào năm 2030.

"Việt Nam được định vị như một cứ điểm sản xuất đầy tiềm năng của châu Á" - Đại sứ nói.

Trong bối cảnh thương mại giữa hai nước tiếp tục mở rộng, các mặt hàng như thiết bị điện, linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô sẽ tiếp tục là những nhóm hàng triển vọng trong hoạt động thương mại song phương.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nông sản, Nhật Bản và Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa thị trường cho một số mặt hàng mới, cụ thể là nho từ Nhật Bản và bưởi từ Việt Nam. Đại sứ Ito Naoki cho rằng đây cũng sẽ là một trong những kết quả của hội đàm cấp cao lần này. Nông sản cũng sẽ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng gia tăng xuất khẩu giữa hai nước trong thời gian tới.

Hơn nữa, cùng với sự gia tăng thu nhập và mở rộng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng sẽ ngày càng đa dạng. Do đó, phía Nhật kỳ vọng xuất khẩu từ Nhật Bản sang Việt Nam đối với các mặt hàng như rượu sake, thịt bò Wagyu cũng sẽ gia tăng.

Đại sứ cho biết: Trên thực tế, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực điện và điện tử, đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất vật liệu wafer bán dẫn, cũng như các doanh nghiệp gia công và kiểm định tấm phim phân cực dùng cho màn hình. Nếu đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục được mở rộng trong những lĩnh vực liên quan, nhu cầu nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất từ Nhật Bản cũng sẽ tăng theo. Thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa.

Đại sứ Ito Naoki kỳ vọng rằng sự phát triển của thương mại song phương sẽ góp phần tạo điều kiện cho các dòng vốn FDI có chất lượng cao, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế mới của Việt Nam.

"Nhật Bản hoan nghênh việc Việt Nam ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, trong đó đề ra chủ trương thu hút FDI có chất lượng cao, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu, phát triển" - Đại sứ nói.

"Điều quan trọng là các chính sách triển khai trên cơ sở nghị quyết này cần được cụ thể hóa bằng những cơ chế ưu đãi phù hợp. Qua đó, Việt Nam có thể thúc đẩy hơn nữa dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản".

Trong năm nay, đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đã tăng 15,5%, đạt 2,45 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Nhật Bản tại Việt Nam hiện đạt 81,2 tỷ USD, đưa Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam.

Đại sứ mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sản phẩm để tạo ra môi trường hợp tác thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong quá trình Đổi Mới của Việt Nam, Nhật Bản đã đồng hành và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế thị trường, phát triển công nghiệp phụ trợ và thúc đẩy công nghiệp hóa. Nhờ đó, môi trường kinh doanh và sản xuất của Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, ngày càng được hiện đại hóa - Đại sứ Ito Naoki cho biết.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng mối liên kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng được mở rộng, đồng thời sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp có thế mạnh về công nghệ của Nhật Bản đầu tư và hoạt động tại Việt Nam".