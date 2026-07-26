Nhật Bản sẽ áp đặt các điều kiện khắt khe hơn đối với việc cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn

Ảnh: Japan Times.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn nhằm xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật và những vấn đề khác liên quan đến người nước ngoài.

Chính phủ sẽ sửa đổi hướng dẫn về việc cấp giấy phép thường trú từ ngày 1/10, và về nguyên tắc sẽ áp dụng các quy định mới đối với những hồ sơ nộp từ tháng 4 năm sau.

Theo quy định hiện hành, 3 điều kiện chính để được cấp quyền thường trú gồm: có nhân thân, hành vi tốt; có tài sản hoặc năng lực nghề nghiệp đủ để tự bảo đảm cuộc sống; và việc cấp quyền thường trú được đánh giá là "phù hợp với lợi ích tốt nhất của Nhật Bản".

Về nguyên tắc, người nộp đơn phải sinh sống tại Nhật Bản ít nhất 10 năm. Tính đến cuối năm ngoái, khoảng 947.000 người đang có tư cách thường trú tại Nhật Bản, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc và Philippines.

Theo hướng dẫn sửa đổi, ngoài các điều kiện hiện hành, người xin thường trú sẽ phải chứng minh thu nhập hằng năm cao hơn mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình Nhật Bản, đồng thời có mức lương hưu dự kiến tương đương với khoản họ sẽ được hưởng sau 30 năm tham gia chế độ lương hưu dành cho người lao động, dựa trên mức thu nhập đó.

Nếu mức lương hưu dự kiến không đạt yêu cầu, người nộp đơn có thể bù phần thiếu bằng tiền tiết kiệm hoặc các tài sản khác.

Khi xem xét việc cấp quyền thường trú có "phù hợp với lợi ích tốt nhất của Nhật Bản" hay không, các quy định mới cũng sẽ yêu cầu đánh giá trình độ tiếng Nhật và mức độ hiểu biết của người nộp đơn về các quy định của Nhật Bản.

Hiện nay, vợ hoặc chồng của công dân Nhật Bản hoặc người có quyền thường trú có thể được cấp quyền thường trú nếu đã kết hôn ít nhất ba năm và cư trú tại Nhật Bản tối thiểu một năm.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, các điều kiện này sẽ được nâng lên thành ít nhất 5 năm kết hôn và 3 năm cư trú tại Nhật Bản.

Những thay đổi này tiếp nối các biện pháp mà chính phủ của Thủ tướng Takaichi đã triển khai, trong đó có việc siết chặt quy trình xét duyệt nhập quốc tịch từ ngày 1/4, theo đó về cơ bản yêu cầu người xin nhập quốc tịch phải đã sinh sống tại Nhật Bản ít nhất 10 năm.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có kế hoạch thiết lập hệ thống cấp phép nhập cảnh trực tuyến trước chuyến đi đối với du khách ngắn hạn đến từ các quốc gia được miễn thị thực, đồng thời tăng đáng kể lệ phí đối với các hồ sơ xin cấp hoặc thay đổi tư cách lưu trú của người nước ngoài.