Nhật Bản tăng gấp 3 thuế xuất cảnh để đối phó với quá tải du lịch

Mức thuế xuất cảnh tăng gấp 3 lần với tất cả du khách rời Nhật Bản không kể quốc tịch. Ảnh: JT.

Mức thuế xuất cảnh trước đây là 1.000 yen (khoảng 6,5 USD), nay đã tăng lên 3.000 yen đối với tất cả du khách rời Nhật Bản, bất kể quốc tịch. Mức thuế này áp dụng cho cả du khách nước ngoài và công dân Nhật Bản xuất cảnh.

Thuế này đã được tự động bao gồm trong giá vé máy bay và vé du thuyền đối với các đặt chỗ được thực hiện từ ngày 1/7 trở đi, vì vậy du khách không cần phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào tại sân bay hoặc cảng biển khi rời Nhật Bản. Các đặt chỗ được thực hiện trước ngày 1/7 sẽ được miễn tăng thuế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh du lịch đón khách quốc tế tăng mạnh trong những năm gần đây. Nguồn thu bổ sung sẽ được sử dụng để tài trợ cho các biện pháp đối phó với tình trạng quá tải du lịch và tăng cường cơ sở hạ tầng cũng như năng lực phục vụ du khách của quốc gia.

Thuế này hiện đã mang lại khoảng 50 tỷ yen doanh thu hàng năm, và việc tăng thuế dự kiến ​​sẽ nâng con số đó lên khoảng 120 tỷ yen.

Do mức thuế xuất cảnh cao hơn cũng ảnh hưởng đến người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài, chính phủ đã giảm phí làm hộ chiếu bắt đầu từ thứ Tư để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính.



Lệ phí xin cấp hộ chiếu 10 năm nộp trực tuyến đã được giảm từ 15.900 yen xuống còn 8.900 yen đối với các đơn xin nộp vào hoặc sau ngày thứ Tư. Lệ phí nộp trực tiếp cũng được giảm 7.000 yen.

Cùng ngày, giá visa du lịch ngắn hạn cũng tăng gấp 5 lần. Visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yen lên 15.000 yen, trong khi visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yen lên 30.000 yen.

Du khách đến từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ và Hàn Quốc, được miễn yêu cầu thị thực ngắn hạn. Tuy nhiên, du khách đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Philippines và Việt Nam vẫn phải xin thị thực.

Theo số liệu mới nhất từ ​​Bộ Ngoại giao, hơn 70% người xin visa ngắn hạn năm 2025 là công dân Trung Quốc. Số lượng visa được cấp trong năm đó là cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau năm 2019.



Do giá visa tăng, chi phí đã đạt mức tương đương với phí visa ở Mỹ và EU, lần lượt là 185 USD và 90 euro (102 USD), mặc dù công dân Nhật Bản được miễn yêu cầu visa từ cả hai khu vực và ngược lại.

Năm 2025, Nhật Bản ghi nhận lượng khách du lịch quốc tế kỷ lục, đạt khoảng 42,4 triệu người. Quốc gia này đặt mục tiêu nâng con số đó lên hơn 60 triệu người mỗi năm vào năm 2030.