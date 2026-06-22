Nhật Bản tăng phí visa cho người nước ngoài

Du khách ở Nhật Bản. Ảnh: Japan Times.

Lệ phí sẽ tăng từ mức hiện tại là 3.000 yen (18USD) lên 15.000 yen (90USD) đối với visa nhập cảnh một lần và từ 6.000 yen lên 30.000 yen đối với visa nhập cảnh nhiều lần. Mức phí mới sẽ áp dụng cho các đơn xin visa nộp vào hoặc sau ngày 1/7.

“Mức phí thị thực hiện tại được ấn định vào năm 1978, và gần đây chúng tôi đã điều chỉnh lại để phản ánh lạm phát và biến động tỷ giá hối đoái kể từ đó” - Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

“Chúng tôi đã đưa ra quyết định này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố khác nhau, và chúng tôi không dự đoán rằng nó sẽ có tác động ngay lập tức đến du lịch quốc tế” - ông nói thêm.

Tháng trước, Thượng viện đã thông qua dự luật tăng phí cấp visa cho người nước ngoài lên đến gấp 30 lần mức hiện tại. Việc tăng phí này sẽ cho phép chính phủ sử dụng nguồn thu bổ sung để trang trải chi phí hành chính cho việc quản lý dân số nước ngoài ngày càng tăng của đất nước. Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng Tư.

Trước khi dự luật được ban hành, mức phí tối đa theo luật định cho việc thay đổi tình trạng cư trú hoặc gia hạn thời gian lưu trú là 10.000 yen (63 USD), trong khi mức phí tối đa cho đơn xin thường trú cũng được đặt ở mức 10.000 yen. Theo sửa đổi, các mức trần này sẽ được nâng lên lần lượt là 100.000 yen và 300.000 yen.

Theo khuôn khổ sửa đổi, phí thực tế được quy định bằng các nghị định của Nội các trong phạm vi giới hạn pháp định mới.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật cũng đề xuất tăng phí thay đổi tình trạng cư trú và gia hạn thời gian lưu trú từ mức hiện tại là 5.500 đến 6.000 yen lên mức từ 10.000 đến 70.000 yen, trong khi phí xin thường trú sẽ tăng từ 10.000 đến 200.000 yen. Chính phủ đặt mục tiêu thực hiện những thay đổi này trước khi kết thúc năm tài chính tiếp theo vào ngày 31/3/2027.

Chính phủ Nhật dự định sử dụng nguồn thu bổ sung này để xử lý vấn đề dân số nước ngoài cư trú ngày càng tăng tại Nhật Bản - đạt mức kỷ lục 4,13 triệu người tính đến cuối năm 2025 - cũng như mở rộng các chương trình tiếng Nhật và tăng cường các biện pháp chống lại người cư trú bất hợp pháp.

Nhật cho rằng họ cần phải điều chỉnh các khoản phí liên quan đến thị thực và cư trú sao cho phù hợp hơn với các nước phương Tây để xây dựng một hệ thống nhập cư vững mạnh hơn. Ví dụ, phí gia hạn thị thực ở Mỹ vào khoảng 420 đến 470 USD và ở Đức vào khoảng 93 đến 98 euro (107 USD).