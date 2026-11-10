Tối 10/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh đã diễn ra khai mạc Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”.

Hội chợ lần này có quy mô 200 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong và ngoài thành phố. Trong đó, 119 gian hàng OCOP và đặc sản địa phương; 50 gian hàng trưng bày nông sản, đặc sản trong và ngoài nước; 5 gian hàng từ các doanh nghiệp Bắc Lào; 16 gian hàng quảng bá du lịch - dịch vụ cùng 10 gian hàng ẩm thực vùng miền.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tham quan gian hàng tại Hội chợ OCOP “Sắc thu Quảng Ninh 2026”. Ảnh: Bùi My

Chị Pamela (du khách nước ngoài) cho biết, chị đã sinh sống ở Quảng Ninh được 2 năm. Được sự giới thiệu của bạn bè, chị đã từng đi Hội chợ OCOP vào dịp hè. Trở lại Hội chợ OCOP dịp này, chị tiếp tục bị chinh phục bởi những sản phẩm, đặc sản địa phương.

Điểm nhấn của Hội chợ OCOP “Sắc thu Quảng Ninh 2026” là tăng cường kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch. Công tác truyền thông và ấn phẩm quảng bá song ngữ Việt - Anh được triển khai rộng rãi đến các cơ sở lưu trú, lữ hành và du khách.

Người dân tìm hiểu thông tin tại gian hàng của đơn vị lữ hành. Ảnh: Bùi My

Cùng với đó, Ban tổ chức phối hợp cùng doanh nghiệp lữ hành xây dựng tuyến tham quan, trải nghiệm mua sắm tại hội chợ; khuyến khích đưa tầng 1 Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh vào tour nội thành. Các gian hàng du lịch không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn giới thiệu các gói dịch vụ, tour tuyến đặc sắc, góp phần kích cầu du lịch Quảng Ninh.

Đặc biệt, nhiều KOC đã thực hiện livestream, trực tiếp trải nghiệm và quảng bá sản phẩm ngay tại các gian hàng của Hội chợ. Hoạt động này sẽ góp phần đưa hình ảnh hội chợ, sản phẩm OCOP và các dịch vụ du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế.

KOC tham gia livestream giới thiệu sản phẩm chả mực Hạ Long tại gian hàng chuyển đổi số - HTX trải nghiệm đặc sản Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Hội chợ OCOP “Sắc thu Quảng Ninh 2026” nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026).

Chương trình đồng thời cụ thể hóa chủ trương kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và lan tỏa tinh thần “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn”.

KOC tham gia trải nghiệm, quảng bá sản phẩm tại các gian hàng của Hội chợ OCOP "Sắc thu Quảng Ninh 2026". Ảnh: Bùi My

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 10-15/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh.

Không chỉ tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, Hội chợ còn góp phần xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa sản phẩm địa phương, dịch vụ và điểm đến, lan tỏa thương hiệu, bản sắc và sức hấp dẫn của thành phố Quảng Ninh.