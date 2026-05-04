Nhiều sản phẩm chức năng bị nước ngoài thu hồi, có thể ảnh hưởng người dùng Việt Nam

Các sản phẩm không tuân thủ quy định của Poison Prevention Packaging Act.

Quạt phòng ngủ thông minh Breez 2-in-1 kết hợp máy tạo tiếng ồn trắng (white noise) – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Công ty Snooz, Inc. (Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ) đã tiến hành thu hồi khoảng 11.900 sản phẩm quạt phòng ngủ thông minh Breez 2-in-1 tại Hoa Kỳ và khoảng 140 sản phẩm tại Canada. Nguyên nhân thu hồi được xác định do đầu nối nguồn bên trong quạt có thể bị ăn mòn trong quá trình sử dụng, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho người sử dụng.

Sản phẩm nêu trên được phân phối thông qua các sàn thương mại điện tử như: Amazon, Shopify, Kickstarter và một số nhà bán lẻ nhỏ trong thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2025.

Theo doanh nghiệp, việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở tự nguyện sau khi đã ghi nhận 6 trường hợp sản phẩm bị quá nhiệt và bốc khói, trong đó có 1 trường hợp cháy; đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Các sản phẩm thực phẩm bổ sung chứa sắt (nhiều nhãn hiệu khác nhau) – Xuất xứ: Hoa Kỳ

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Công ty Vitaquest International LLC (West Caldwell, New Jersey, Hoa Kỳ) đã tiến hành thu hồi khoảng 356.140 sản phẩm thực phẩm bổ sung chứa sắt do không bảo đảm yêu cầu an toàn đối với bao bì.

Cụ thể, các sản phẩm này chứa sắt nhưng bao bì không có cơ chế chống mở bởi trẻ em theo quy định, làm gia tăng nguy cơ trẻ nhỏ nuốt phải, có thể dẫn đến ngộ độc, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau, bao gồm: Arey, Bari Life, Bird&Be, Biote, Dr. Fuhrman, NuLife, HMR, Bariatric Pal, Noevir, Zenbean và Sakara.

Các sản phẩm này được phân phối rộng rãi tại nhiều hệ thống bán lẻ và nền tảng trực tuyến như: Credo Beauty, Erewhon, Healf, Nutrition World, The Vitamin Shoppe, Fullscript, Ulta Beauty, các phòng khám, website của doanh nghiệp và Amazon.com trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 2/2026.

Người tiêu dùng đang sử dụng các sản phẩm nêu trên cần bảo quản ngay ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em, đồng thời liên hệ với Vitaquest International LLC để được cung cấp miễn phí nắp/chai chống mở bởi trẻ em hoặc túi bảo quản an toàn theo chương trình thu hồi.

Máy làm sạch bằng hơi nước cầm tay BISSELL Steam Shot™ OmniReach™ và Steam Shot™ Omni – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Canada, các sản phẩm máy làm sạch bằng hơi nước cầm tay BISSELL Steam Shot™ OmniReach™ và Steam Shot™ Omni đã bị thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng cho người sử dụng. Nguyên nhân được xác định là do phụ kiện của máy có thể bất ngờ bung ra trong quá trình sử dụng, dẫn đến việc phun nước nóng hoặc hơi nước trực tiếp vào người dùng.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, tính đến ngày 19/3/2026, đã ghi nhận 01 trường hợp tại Canada (1 ca bỏng) và 205 trường hợp tại Hoa Kỳ (trong đó có 160 ca bỏng) liên quan đến sự cố nêu trên.

Để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tại đây ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi và liên hệ với BISSELL để được cung cấp miễn phí phụ kiện thay thế.

Pin sạc dự phòng MagSlim 5K hiệu Cygnett – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), sản phẩm pin sạc dự phòng MagSlim 5K hiệu Cygnett đã bị thu hồi tại Australia do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do vỏ pin có thể bị tách tại mối ghép khi xảy ra hiện tượng phồng rộp, làm ảnh hưởng đến pin bên trong, dẫn đến nguy cơ quá nhiệt hoặc bốc cháy trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm được phân phối tại nhiều hệ thống bán lẻ và nền tảng trực tuyến tại Australia, bao gồm website của Cygnett (kể cả qua Amazon và eBay), JB Hi-Fi Limited, Telstra, Officeworks, Relay/WH Smith, Harvey Norman, The Good Guys, Anaconda, Optus, Retravision và Tech2Go trong khoảng thời gian từ ngày 16/12/2025 đến ngày 20/4/2026.

Người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm nêu trên được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay, kiểm tra mã lô được in tại mặt sau sản phẩm và liên hệ nơi mua để được hoàn tiền toàn bộ hoặc đổi sản phẩm theo chương trình thu hồi.

Thang/ghế tháp cho trẻ em hiệu TOETOL HOME – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 3.000 sản phẩm thang/ghế tháp cho trẻ em hiệu TOETOL HOME (model DETD0001) đã bị thu hồi tại Hoa Kỳ do tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do kết cấu sản phẩm không bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng; sản phẩm có thể sập hoặc lật, đồng thời thân trẻ có thể lọt qua các khe bên, dẫn đến nguy cơ kẹt, ngã và chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, đã ghi nhận 18 trường hợp sản phẩm bị sập, trong đó có 11 trường hợp chấn thương (bao gồm bầm tím, trầy xước và vết cắt). Sản phẩm bị ảnh hưởng được phân phối chủ yếu thông qua sàn thương mại điện tử Amazon.com trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Hộp bàn chải đánh răng điện trẻ em Sonic Pro (Sonic Pro Children’s Toothbrush Boxes) – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 48.000 sản phẩm hộp bàn chải đánh răng điện trẻ em Sonic Pro đã bị thu hồi tại Hoa Kỳ do tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do sản phẩm có chứa pin lithium dạng cúc áo có thể dễ dàng tiếp cận, trong khi bao bì không có đầy đủ cảnh báo theo quy định của Reese’s Law. Việc trẻ nuốt phải pin cúc áo có thể gây bỏng hóa học nội tạng nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Sản phẩm bị ảnh hưởng được phân phối trực tuyến thông qua website TryAutobrush.com trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2025. Để bảo đảm an toàn, người tiêu dùng cần ngừng sử dụng ngay sản phẩm, để xa tầm tay trẻ em và liên hệ với Autobrush để được hoàn tiền 5 USD (dưới dạng tín dụng cửa hàng).

Để bảo đảm an toàn, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra các sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là thiết bị điện, pin sạc dự phòng, đồ gia dụng thông minh, đồ chơi trẻ em, sản phẩm có chứa pin cúc áo và thực phẩm bổ sung mua từ nước ngoài hoặc qua các sàn thương mại điện tử;

Đối chiếu thông tin nhận diện sản phẩm (tên, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, số lô…) với các thông báo thu hồi, cảnh báo đã được công bố;

Ngừng sử dụng ngay đối với các sản phẩm thuộc diện thu hồi hoặc có dấu hiệu mất an toàn như quá nhiệt, phồng pin, phát sinh khói, mùi lạ hoặc có chi tiết dễ bung, gãy;

Đặc biệt lưu ý các sản phẩm có nguy cơ cao đối với trẻ em như đồ chơi có chi tiết nhỏ, sản phẩm chứa pin cúc áo, đệm/ghế trẻ em và thực phẩm bổ sung; bảo quản các sản phẩm này ngoài tầm với của trẻ nhỏ;

Người tiêu dùng cần thực hiện theo hướng dẫn thu hồi của nhà sản xuất hoặc cơ quan chức năng (nếu có), bao gồm việc ngừng sử dụng, tiêu hủy hoặc liên hệ để được hoàn tiền, đổi sản phẩm; - Ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được phân phối chính thức, có đầy đủ nhãn hàng hóa, cảnh báo an toàn và thông tin truy xuất; hạn chế mua hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ.