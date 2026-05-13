Ảnh minh họa: CNN.

Nếu đang gặp khó khăn về tài chính, bối rối trong việc quản lý tiền bạc hoặc đơn giản là muốn tìm kiếm một số lời khuyên miễn phí để cải thiện dòng tiền, bạn có thể nghĩ đến việc sử dụng AI.

Tuy nhiên, trước khi trao đổi với các công cụ AI như ChatGPT, Copilot, Gemini hay Claude về tình hình tài chính cá nhân, bạn cần biết cách tự bảo vệ mình để tránh vô tình làm lộ những thông tin nhạy cảm cho người khác - bao gồm cả những kẻ có thể lợi dụng chúng để gây hại.

Bạn cũng không nên trông chờ AI sẽ chủ động nhắc nhở về quyền riêng tư, dù trong một số trường hợp, điều đó có thể xảy ra tùy theo cách bạn đặt câu hỏi.

Đầu tháng này, tác giả và podcaster nổi tiếng Mel Robbins đã khuyến khích những người theo dõi trên Instagram sử dụng AI - cụ thể là Microsoft Copilot - để kiểm soát tài chính cá nhân. Trong chú thích video, cô cho biết mình hợp tác với Microsoft Copilot.

Trong phần bình luận, Robbins gợi ý một câu lệnh (prompt) có đoạn: “Tôi sẽ chia sẻ các tài liệu như sao kê ngân hàng, sao kê nợ, hóa đơn và thông tin thu nhập khi bạn yêu cầu".

Cả bài đăng lẫn câu lệnh ban đầu của cô đều không đề cập đến việc che giấu (redact) các thông tin nhạy cảm.

Người phát ngôn của Robbins cho biết Copilot sẽ đưa ra cảnh báo về quyền riêng tư nếu người dùng nhập chính xác câu lệnh này. Tuy nhiên, khi CNN thử sử dụng phiên bản miễn phí của Copilot, công cụ này không đưa ra những cảnh báo tương tự.

Sau khi vấp phải nhiều chỉ trích, Robbins đã sửa lại câu lệnh vào tuần trước, thay câu nói về việc tải lên sao kê bằng dòng: “Hãy luôn nhắc tôi xóa bỏ thông tin cá nhân”.

Câu lệnh tốt hơn, phản hồi an toàn hơn

Sự thay đổi này tạo ra khác biệt lớn.

Khi CNN sử dụng câu lệnh đã chỉnh sửa, mọi phản hồi của Copilot đều kèm cảnh báo về quyền riêng tư. Ở lần đầu tiên, Copilot nhấn mạnh:

“Trước tiên, xin lưu ý về an toàn: Vui lòng không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào như họ tên đầy đủ, số tài khoản, địa chỉ, thông tin nơi làm việc hoặc bất kỳ dữ liệu nào có thể xác định danh tính của bạn. Nếu sao chép số liệu từ sao kê, hãy xóa tên, mã tài khoản và ngày tháng cụ thể”.

Những rủi ro cần biết

Sao kê ngân hàng, tờ khai thuế, sao kê thẻ tín dụng và các tài liệu tài chính khác có thể tiết lộ rất nhiều thông tin như số điện thoại, email, thu nhập, khoản nợ, mã định tuyến ngân hàng, mã nhân viên, mã số thuế và số an sinh xã hội.

Theo bà Rachel Tobac, Giám đốc điều hành SocialProof Security, việc tải lên các tài liệu chưa được che giấu thông tin tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công mạng, rò rỉ hoặc đánh cắp dữ liệu.

Nếu điều đó xảy ra, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp danh tính, chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị rút sạch tiền trong ngân hàng.

Giáo sư Gang Wang thuộc Đại học Illinois giải thích ngắn gọn: “Rủi ro về quyền riêng tư xuất phát từ việc AI có thể ghi nhớ thông tin.”

Ông cho biết nếu tài liệu của bạn trở thành một phần dữ liệu huấn luyện, thông tin đó có thể bị khai thác thông qua các câu lệnh đặc biệt do kẻ xấu thiết kế.

Bà Tobac cũng cảnh báo rằng nếu sao kê thẻ tín dụng bị lộ, kẻ lừa đảo có thể tạo ra những email giả mạo cực kỳ thuyết phục dựa trên chính lịch sử mua sắm của bạn.

Cách tự bảo vệ khi dùng AI để tư vấn tài chính

Kiểm tra chính sách quyền riêng tư và lưu trữ dữ liệu mới nhất. Những chính sách này có thể thay đổi thường xuyên, vì vậy không nên chỉ hỏi trực tiếp AI.

Tắt quyền sử dụng dữ liệu để huấn luyện mô hình. Người dùng cần chủ động tìm tùy chọn từ chối cho phép AI sử dụng dữ liệu của mình.

Che giấu kỹ mọi thông tin cá nhân. Nếu bắt buộc phải tải lên tài liệu, hãy xóa toàn bộ thông tin định danh và chi tiết giao dịch. Tốt hơn nữa, chỉ nên cung cấp các nhóm chi tiêu tổng quát như nhà ở, thực phẩm, giao thông, nợ thẻ tín dụng…

Tự hỏi bản thân: “Nếu AI có thể tiết lộ thông tin này cho người khác, tôi có chấp nhận được không?”

Tin vào trực giác của mình. Nếu cảm thấy không an toàn, đừng làm.

“Rất nhiều người tin tưởng AI như thể đó là một cố vấn tài chính được ủy thác” - bà Tobac nói. “Trong khi một cố vấn tài chính có nghĩa vụ hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn, thì các nhà cung cấp dịch vụ AI quy mô lớn thường xây dựng chính sách dựa trên lợi ích của chính họ - chứ không phải của bạn”.