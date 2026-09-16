Nhóm FDI nộp thuế "khủng" gọi tên ô tô và bia, vắng bóng "đại bàng" công nghệ

Theo công bố, dòng tiền thuế từ khu vực FDI lại đang tập trung phần lớn vào một số ít ngành chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, lọc hóa dầu hay bất động sản, trong khi các tập đoàn công nghệ xuất khẩu hàng chục tỷ USD lại vắng bóng trong nhóm dẫn đầu.

Bảng xếp hạng VNTAX 200 ghi nhận tổng số nộp ngân sách của 200 doanh nghiệp đạt 989.300 tỷ đồng, tăng 25% so với kỳ trước và chiếm hơn 37% tổng thu ngân sách nhà nước (năm 2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng).

Nhóm 200 gồm 99 doanh nghiệp tư nhân, 73 doanh nghiệp nhà nước và 28 doanh nghiệp FDI hoặc liên doanh. Sức nặng nguồn thu thể hiện sự tập trung rất lớn khi 20 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp tới 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của cả bảng xếp hạng.

Xét theo ngành hàng trên toàn thị trường, bất động sản - xây dựng là nhóm đóng góp lớn nhất với tổng mức nộp hơn 234.000 tỷ đồng (chiếm gần 24%). Đứng thứ hai là năng lượng - tài nguyên (dầu khí, xăng dầu, điện, than - khoáng sản) với hơn 220.000 tỷ đồng (chiếm 22,3%).

Lĩnh vực tài chính có 40 đại diện nộp khoảng 139.000 tỷ đồng, trong đó 23 ngân hàng đóng góp 104.600 tỷ đồng.

Hơn 81% thuế của FDI dồn vào ô tô, bia và dầu khí

Trong tổng số 174.835 tỷ đồng do 28 doanh nghiệp FDI và liên doanh nộp (chiếm 18% tổng ngân sách VNTAX 200), dòng tiền chảy về ngân sách lại tập trung đậm nét ở nhóm doanh nghiệp tiêu dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, khai thác lọc hóa dầu và phát triển hạ tầng.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại TP.HCM do SCG Thái Lan đầu tư. Ảnh: DNCC

Dẫn đầu toàn khối FDI là Heineken Việt Nam (sản xuất bia) với khoảng 27.000 tỷ đồng nộp ngân sách năm 2025, giữ vị trí thứ 5 trên toàn bảng VNTAX 200, chỉ xếp sau Vingroup (gần 148.800 tỷ đồng), PetroVietnam (91.000 tỷ đồng), Viettel (hơn 42.290 tỷ đồng) và Petrolimex. Lưu ý, Vingroup, PetroVietnam và Viettel không nằm trong nhóm FDI.

Ngay sau Heineken trong khối FDI là Toyota Việt Nam với 26.000 tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn bảng và là doanh nghiệp FDI đóng góp ngân sách lớn nhất ngành ô tô.

Ngành ô tô ghi nhận sự hiện diện dày đặc của các hãng xe ngoại. Ngoài Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam nộp 11.880 tỷ đồng (xếp thứ 20), Ford Việt Nam nộp 11.300 tỷ đồng (xếp thứ 22). Chỉ 3 “ông lớn” này đã nộp tổng cộng 49.180 tỷ đồng, theo thông tin do CafeF công bố.

Bên cạnh đó, Mitsubishi Motors Việt Nam đứng thứ 51 với khoảng 3.000 tỷ đồng, Mercedes-Benz Việt Nam nộp khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trong ngành dầu khí, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đứng thứ 9 toàn bảng với khoảng 23.000 tỷ đồng. Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Petrovietnam nắm 51% vốn, Zarubezhneft nắm 49%) đứng thứ 11 với 21.450 tỷ đồng. Hai đơn vị này đóng góp khoảng 44.450 tỷ đồng.

Lĩnh vực đồ uống chứng kiến sức nộp lớn từ các thương hiệu chi phối bởi vốn ngoại. Bên cạnh Heineken, Sabeco (do tập đoàn ThaiBev của Thái Lan nắm 53,6% vốn) đứng thứ 14 với 14.917 tỷ đồng. Carlsberg Việt Nam cũng đóng góp khoảng 3.000 tỷ đồng. Tổng cộng, Heineken và Sabeco đã nộp gần 41.917 tỷ đồng tiền thuế.

Nhà máy Heineken Vũng Tàu tại TP.HCM với quy mô lớn nhất Đông Nam Á trong ngành bia. Ảnh: DNCC

Ở mảng bất động sản và hạ tầng, chủ đầu tư dự án Ciputra Hanoi (liên doanh giữa Tập đoàn Ciputra Indonesia và UDIC) nộp 13.600 tỷ đồng, xếp thứ 15. Ngoài ra, Công ty phát triển khu đô thị Starlake nộp khoảng 1.600 tỷ đồng; VSIP Nghệ An nộp khoảng 1.377 tỷ đồng; tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại TP.HCM (chủ đầu tư là tập đoàn SCG từ Thái Lan) nộp khoảng 1.000 tỷ đồng.

Dữ liệu VNTAX cho thấy 8 doanh nghiệp hàng đầu khối FDI (Heineken, Toyota Việt Nam, NSRP, Vietsovpetro, Sabeco, Ciputra Hanoi, Honda Việt Nam và Ford Việt Nam) đã nộp tổng cộng 149.147 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng số nộp của toàn bộ VNTAX 200.

Xét theo nhóm ngành, ba nhóm ô tô, bia và dầu khí đóng góp khoảng 142.547 tỷ đồng, tương đương hơn 81% tổng số nộp của 28 doanh nghiệp FDI. Nếu tính thêm nhóm bất động sản - xây dựng, bốn nhóm này chiếm tới 91% số thuế khối FDI nộp trong VNTAX 200.

Ở phân khúc đóng góp từ 1.000 đến 3.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng ghi nhận Apple Việt Nam (khoảng 3.000 tỷ đồng), các doanh nghiệp bảo hiểm như Dai-ichi Life Việt Nam (1.295 tỷ đồng), Manulife Việt Nam (1.276 tỷ đồng), Prudential Việt Nam (903 tỷ đồng), cùng các thương hiệu Grab, C.P. Việt Nam, Unilever Việt Nam (quanh mốc 1.000 tỷ đồng).

Một số doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang chịu sự chi phối của vốn ngoại cũng góp mặt như Nhựa Bình Minh (SCG Thái Lan nắm gần 55%, nộp 488 tỷ đồng) hay Dược Hậu Giang (Taisho Nhật Bản nắm hơn 51%, nộp 421 tỷ đồng).

Dù khối FDI chi phối phần lớn kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tỷ trọng đóng góp vào ngân sách của khối này trong VNTAX 200 chỉ đạt 18%.

Nguyên nhân vắng bóng “đại bàng” FDI công nghệ

Danh sách nộp thuế hàng đầu hoàn toàn vắng bóng những tổ hợp sản xuất xuất khẩu quy mô hàng chục tỷ USD như Samsung, Intel hay Canon. Sự vắng mặt này phản ánh thực tế các đại bàng công nghệ vẫn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao của Việt Nam.

Theo nhận định của ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giá trị xuất khẩu lớn chưa tự nhiên biến thành nguồn thu lớn cho ngân sách. Trong khối FDI, sự chênh lệch giữa xuất khẩu và số nộp ngân sách một phần đến từ mô hình gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng giữ lại trong nước còn mỏng, cùng các chính sách ưu đãi thuế dành cho dự án đầu tư lớn.

Ngoài ra, việc Việt Nam áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu 15% (theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD) cùng định hướng từ Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài sẽ tạo ra những chuyển dịch đáng chú ý trong đóng góp ngân sách của khối FDI thời gian tới.