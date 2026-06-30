Những cánh buồm đỏ từng gây sốt trên mạng xã hội nay chính thức đón khách giữa vịnh Hạ Long
Thanh Tuyền
30/06/2026 2:20 PM (GMT+7)
Sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long chính thức ra mắt, đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng văn hóa vùng biển Quảng Ninh.
Sau thời gian dài thử nghiệm, liên doanh Công ty CP Vận tải khách thủy Quảng Ninh và Công ty CP Ngắm cảnh Việt Nam vừa chính thức đưa sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long vào vận hành. Trong giai đoạn đầu, đơn vị sẽ đưa vào vận hành 6 thuyền ba vách.
Với lịch sử hàng trăm năm, thuyền ba vách từ lâu đã được xem là “ngôi nhà trên biển” gắn liền với đời sống của ngư dân Quảng Ninh, đặc biệt là cư dân vùng đảo Hà Nam (TX Quảng Yên cũ).
Tên gọi của loại thuyền này xuất phát từ cấu trúc đặc trưng gồm 3 tấm ván ghép lại (1 đáy, 2 mạn) kết hợp cùng 2 cột buồm hình cánh dơi độc đáo. Thiết kế này giúp thuyền ba vách có khả năng lướt sóng êm, giữ thăng bằng tốt và đặc biệt có thể di chuyển ngược gió, ngược nước.
Nhưng rồi, khi tàu thuyền hiện đại được sử dụng thay thế, những chiếc thuyền buồm độc nhất vô nhị này cũng dần lùi vào ký ức. Theo thời gian, những người nắm giữ bí truyền đóng thuyền ba vách chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Sự tái xuất của những chiếc thuyền ba vách hiện nay chính là "quả ngọt" từ tâm huyết của Nghệ nhân Nhân dân Lê Đức Chắn – người đã bền bỉ lưu truyền kỹ thuật đóng thuyền truyền thống qua nhiều thế hệ.
Trước đó, khi chỉ mới đưa vào vận hành thử nghiệm, hình ảnh những chiếc thuyền ba vách ven vịnh Hạ Long đã nhiều lần gây sốt trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cánh buồm đỏ nổi bật trên nền núi đá vôi và mặt nước xanh của vịnh Hạ Long đều thu hút đông người dân và du khách đứng dọc bờ check-in.
Được biết, tham gia tour trải nghiệm, du khách sẽ bắt đầu hành trình từ bến vận tải của Công ty CP Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai). Từ đây, thuyền ba vách sẽ đưa du khách dọc theo ven bờ vịnh Hạ Long, đi qua các điểm nhấn như cầu Bài Thơ, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh trước khi quay trở lại điểm xuất phát.
Các chuyến trải nghiệm diễn ra hằng ngày từ 8 giờ đến 17 giờ, mỗi hành trình kéo dài khoảng 60 phút. Du khách không chỉ ngắm cảnh quan hùng vĩ của vịnh Hạ Long, mà còn được nghe thuyết minh về lịch sử, văn hóa vùng biển gắn với hình ảnh thuyền ba vách bằng nhiều ngôn ngữ thông qua mã QR được dán trên thuyền, đồng thời trải nghiệm ẩm thực làng chài, nghe hát đối…
Việc đưa thuyền ba vách vào khai thác du lịch nằm trong chiến lược đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm của ngành du lịch Quảng Ninh, qua đó phát huy hiệu quả giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Trong thời gian tới, Quảng Ninh hướng tới phát triển thêm các dịch vụ vệ tinh gắn liền với thuyền ba vách như: tổ chức giải đua thuyền ba vách trên vịnh, sản xuất các mặt hàng lưu niệm mô hình...
Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt trên 68.500 tỷ đồng. Bên cạnh các tổ hợp giải trí hiện đại, việc khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc bản địa, gắn liền với lịch sử và nghề truyền thống được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn khác biệt, giúp gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế lẫn nội địa.
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