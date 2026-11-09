Những “đại sứ nhỏ tuổi” Lạng Sơn kể chuyện sách bằng video đầy cuốn hút
Hoàng Tính
09/11/2026 9:10 AM (GMT+7)
Không chỉ dừng lại ở những bài viết nắn nót, Cuộc thi sáng tạo Video/Clip “Khơi nguồn tri thức” năm 2026 đã cho thấy kỹ năng số vượt trội của học sinh Lạng Sơn. Cùng xem các "Đại sứ nhỏ tuổi" thổi hồn vào những trang sách quý bằng thước phim sinh động như thế nào.
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Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trên 5.140 tỉ đồng
Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ giao dịch trái phép
10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Vụ “Cậu Tuấn tử vi”: Hai con trai có liên quan, phát hiện hơn 31 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm
Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuấn (tức “Cậu Tuấn tử vi”), Công an TP Quảng Ninh xác định hai con trai của Tuấn cũng tham gia các hoạt động liên quan. Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, 10 khẩu súng tự chế cùng nhiều thiết bị, tài liệu.