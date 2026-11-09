Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" về thủ tục hành chính, đất đai và hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến vào ngày 25/11 tới đây, quyết tâm giải quyết thực chất mọi vướng mắc ngay tại hội trường.