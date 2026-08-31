Những khoản thuế, lệ phí cần nhớ khi giao dịch nhà đất

Ả Rập Xê Út sẽ cạn kiệt nguồn dự trữ dầu để xuất khẩu nếu không khởi động lại đường ống dẫn dầu chính đến Biển Đỏ trong vài ngày tới, dẫn đến mất tới 4% nguồn cung toàn cầu, theo nhận định của những người mua và thương nhân dầu mỏ của Ả Rập Xê Út - Reuters cho biết.