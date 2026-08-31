Những khoản thuế, lệ phí cần nhớ khi giao dịch nhà đất
Minh Thuỳ
31/08/2026 9:11 AM (GMT+7)
Khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất, người dân cần xác định đúng các khoản thuế, lệ phí phải nộp, điều kiện được miễn giảm, giá tính thuế và thời hạn kê khai. Việc khai đúng giá, nộp đủ và đúng hạn không chỉ giúp giao dịch thuận lợi mà còn hạn chế những rủi ro pháp lý có thể phát sinh.
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Trong bối cảnh áp lực lạm phát còn hiện hữu, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành theo dõi sát giá những mặt hàng tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, cước vận tải, thuốc, sách giáo khoa và dịch vụ du lịch là những nhóm hàng được đặt trong diện kiểm soát chặt trong 4 tháng cuối năm.
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Hạ ngưỡng miễn thuế, hàng giá rẻ xuyên biên giới có hết lợi thế?
Đề xuất hạ ngưỡng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa giá trị nhỏ xuống 100.000 đồng có thể khiến nhiều đơn hàng xuyên biên giới không còn lợi thế như trước. Tuy nhiên, muốn tạo được sân chơi công bằng cho hàng Việt, chính sách còn phải theo kịp cách thức vận hành rất nhanh và ngày càng phức tạp của TMĐT.