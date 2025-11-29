Những vướng mắc rất thật khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế

Nhưng thực tế, nhiều hộ kinh doanh đặc biệt là hộ nhỏ lẻ, truyền thống đang đứng trước hàng loạt “núi” khó khăn: từ việc lập sổ sách, ghi hóa đơn đầu vào - đầu ra, đến việc sử dụng công nghệ, và cả tâm lý “ngại” thủ tục. Buổi talkshow “Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả” được tổ chức mới đây đã phơi bày rõ những “nút thắt” ấy.

Hoá đơn đầu vào là “nút thắt” lớn nhất

Với những hộ kinh doanh nhỏ như quán ăn, sạp chợ, cửa hàng tạp hoá … thời gian bán hàng dồn dập, doanh thu phát sinh liên tục, chi phí đầu vào thay đổi theo từng ngày. Việc chuyển sang kê khai thuế đòi hỏi hộ phải giữ sổ sách ghi chép doanh thu, chi phí, tồn kho, một công việc mà nhiều người vốn đã quen với buôn bán bằng tay, mắt và tiền mặt, không có thói quen giấy tờ.

Tại talkshow, đại diện ngành thuế nhấn mạnh, chính sách mới buộc hộ kinh doanh phải có sổ sách, chứng từ, đó là bước đầu để minh bạch hóa hoạt động, quản lý tài chính rõ ràng hơn. Nhưng với nhiều hộ nhỏ lẻ, việc này đồng nghĩa với “thêm gánh nặng” khi phải dành thời gian theo dõi, ghi chép, phân loại chi phí hợp lý, tránh bỏ sót. Có người lo ngại “bán hàng không kịp, lại lo sổ sách”, ảnh hưởng đến kinh doanh hàng ngày.

Đáng lưu ý, theo quy định mới (qua Quyết định 3389/QĐ-BTC), hộ kinh doanh không bị ép phải dùng sổ sách kế toán phức tạp như doanh nghiệp nhưng vẫn cần kê khai định kỳ và xuất hóa đơn nếu vượt ngưỡng doanh thu, hoặc khi khách hàng yêu cầu. Nhưng với người không có kiến thức kế toán thì việc phân biệt hóa đơn nào hợp lệ, chi phí nào phải loại bỏ… vẫn là một bước “rất dễ vấp”.

Tại buổi trò chuyện, một trong những lo ngại lớn nhất được cơ quan quản lý và các chủ hộ bàn tới là rất nhiều hộ kinh doanh lấy nguyên liệu, hàng hoá từ chợ đầu mối, thương lái, nông dân, những nơi phổ biến hình thức mua bán tiền mặt, giấy tờ chớp nhoáng, không có hóa đơn VAT hoặc chứng từ hợp pháp.

Ông Nguyễn Ngọc Tịnh - Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP. HCM nêu rõ: "Nút thắt lớn nhất hiện nay là làm sao hợp thức hóa đầu vào từ bà con nông dân, từ những nguồn hàng chưa có hóa đơn. Cần có chính sách để xử lý vấn đề này, đồng thời quyết liệt ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc để tạo môi trường cạnh tranh công bằng”.

Theo đó, nếu hộ không có hóa đơn đầu vào đầy đủ hoặc không chứng minh được chi phí hợp lệ, phần chi phí sẽ không được trừ khi tính lợi nhuận, dẫn tới lợi nhuận chịu thuế bị “đội lên”. Điều này khiến một số hộ lo ngại: “một đồng lãi cũng bị đánh thuế”, khiến chi phí - lợi nhuận thực tế bị bóp méo.

Trong bối cảnh thị trường hàng hóa còn hỗn loạn, nhiều nguồn hàng không rõ xuất xứ, không hóa đơn, các hộ kinh doanh “chính chủ” dễ bị bất lợi nếu không có cơ chế hợp thức hóa chi phí đầu vào phù hợp.

Nhiều hộ kinh doanh tạp hoá nhỏ lẻ thấy khó khăn khi phải xuất hoá đơn đầu ra

Hóa đơn đầu ra và nền tảng số là rào cản

Một điểm khác khiến nhiều hộ kinh doanh e ngại là việc xuất hóa đơn đầu ra và phải xuất theo phương thức điện tử. Theo lộ trình, với hộ có doanh thu cao hoặc thuộc nhóm yêu cầu, sẽ bắt buộc phải phát hành hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh nhỏ, người lớn tuổi hoặc bán lẻ truyền thống thường không quen sử dụng smartphone, máy tính tiền, phần mềm hoặc không biết cách cài đặt, vận hành. Nhiều người lo lắng, nếu mỗi lần bán hàng đều phải xuất hóa đơn, ngay cả hàng nhỏ lẻ, sẽ làm chậm việc bán hàng, ảnh hưởng doanh thu.

Thực tế, không ít hộ cho rằng việc này gần như “không khả thi” nếu không có hỗ trợ công nghệ, dẫn tới nguy cơ “né hóa đơn”, quay lại bán hàng thủ công, tiền mặt khiến mục tiêu minh bạch, kiểm soát thuế không đạt được.

Bên cạnh đó, với hộ bán hàng đa nền tảng, vừa bán trực tiếp, vừa bán online, giao hàng, livestream việc đồng bộ hóa dữ liệu, xuất hóa đơn, theo dõi tồn kho, chi phí… là một thách thức lớn.

Tâm lý “ngại” thủ tục, sợ “lộ doanh thu”

Không chỉ là sổ sách hay công nghệ, một lực cản quan trọng không thể bỏ qua là tâm lý. Nhiều hộ kinh doanh vẫn quen với phương thức khoán đơn giản, dễ dàng, chỉ cần nộp một con số cố định, không cần sổ sách, hóa đơn, chứng từ. Việc chuyển sang kê khai với nhiều bước chuẩn bị khiến họ cảm thấy “phiền hà”, sợ phức tạp.

Một số hộ còn e ngại rằng kê khai sẽ “lộ” doanh thu thật, bị đánh thuế cao hơn, đặc biệt khi chi phí không có hóa đơn đầy đủ. Điều này khiến họ trì hoãn đăng ký kê khai, hoặc có tâm lý “chờ thời” xem sao, dù chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền.

Đồng thời, với nhiều hộ vốn kinh doanh nhỏ, lợi nhuận mỏng, họ lo việc tuân thủ rườm rà khiến chi phí tuân thủ, thời gian, công sức, thậm chí chi phí phần mềm, thiết bị vượt quá lợi nhuận thực, dẫn tới quyết định “co cụm” lại, bán nhỏ, né khỏi ngưỡng kê khai.

Làm sao để hộ kinh doanh vượt qua “giai đoạn sốc”

Nhưng không phải mọi chuyện đều là khó khăn, chính quyền, ngành thuế, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ đang vào cuộc để hỗ trợ hộ kinh doanh vượt “giai đoạn sốc” chuyển đổi.

Theo thông báo, ngành Thuế đang triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai trước mốc 1-1-2026 — với mục tiêu “cầm tay chỉ việc” hỗ trợ hộ kê khai, hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử, đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử miễn phí.

Tại talkshow, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ông Phạm Trung Dũng cho biết ngân hàng đã phát triển ứng dụng MyShop Pro tích hợp trên SmartBanking, giúp hộ kinh doanh quản lý từ bán hàng, doanh thu, chi phí đến xuất hóa đơn điện tử, tồn kho, tất cả trên một nền tảng duy nhất. Với giải pháp này, hộ không cần sổ sách tay, không cần máy in rườm rà, toàn bộ chứng từ tự động xuất, lưu trữ, đồng bộ. BIDV cũng công bố miễn phí trọn đời cho hộ đăng ký năm 2025.

Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ cung cấp phần mềm như phần mềm bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử giúp giảm thiểu thao tác thủ công, giảm rủi ro sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ, phù hợp với hộ siêu nhỏ lẫn cửa hàng nhỏ.

Về phía ngành thuế, nhiều địa phương đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, phối hợp cùng chính quyền địa phương, ban ngành, hiệp hội, tổ chức buổi hỗ trợ lưu động, hướng dẫn cài đặt phần mềm, kê khai, xuất hóa đơn, giải đáp vướng mắc.

Nhờ vậy, nhiều hộ kinh doanh, sau lúc bỡ ngỡ, đã bắt đầu chủ động đăng ký kê khai, đăng ký dùng hóa đơn điện tử, xem đây là bước đầu để chuyên nghiệp hóa, minh bạch hóa hoạt động, và là đòn bẩy để nếu muốn, họ có thể chuyển từ hộ sang doanh nghiệp.

Việc xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai không chỉ là chỉnh sửa cách tính thuế mà là một bước chuyển lớn trong nhận thức, trong quản trị, trong cách hộ kinh doanh nhìn nhận vai trò của mình từ buôn bán nhỏ lẻ, tự phát, sang kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển hơn.