Ninh Bình: Bắt giam cặp vợ chồng đưa hối lộ cán bộ địa chính để chiếm đoạt đất của vợ cũ

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1976, trú tại phố Tây, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), và Lưu Thị Cúc (SN 1973, trú tại làng cổ Bát Tràng, xã Bát Tràng, Hà Nội), vợ hiện tại của Hồng.

Cả hai bị điều tra về hành vi “Đưa hối lộ” theo quy định tại Khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng Ninh Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng và Lưu Thị Cúc về hành vi “Đưa hối lộ”. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, Bùi Xuân Hồng và vợ hiện tại là Lưu Thị Cúc đã bàn bạc, tìm cách xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với một thửa đất. Đáng chú ý, đây vốn là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ. Mục đích của cặp vợ chồng này là hợp thức hóa giấy tờ để bán đất lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Để thực hiện trót lọt, Bùi Xuân Hồng đã nhờ đến Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Thời điểm đó, Minh đang là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường của UBND xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Hồng nhờ Minh làm thủ tục cấp lại sổ đỏ sao cho chỉ đứng tên một mình Hồng.

Quá trình điều tra xác định, ban đầu Bùi Xuân Hồng đã ký vào văn bản thỏa thuận phân chia tài sản với nội dung chuyển quyền sử dụng đất cho con trai chung với vợ cũ và gửi cho người vợ cũ ký. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ này đã bị chỉnh sửa, biến tướng thành nội dung chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất sang cho cá nhân ông Hồng.

Để "đường đi" của hồ sơ được thuận lợi, Lưu Thị Cúc đã nhiều lần trực tiếp đến gặp, đưa tiền và quà cho Trịnh Văn Minh với tổng giá trị 27,3 triệu đồng. Việc đưa hối lộ này được Bùi Xuân Hồng biết, thống nhất và đồng thuận thực hiện.

Sau khi "bôi trơn" thành công và được cơ quan chức năng cấp lại sổ đỏ mới chỉ đứng tên mình, Bùi Xuân Hồng đã tự ý đem bán thửa đất trên với giá 1,8 tỷ đồng mà không thông qua người vợ cũ.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Bùi Xuân Hồng và Lưu Thị Cúc đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ”.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với cựu cán bộ địa chính Trịnh Văn Minh về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.