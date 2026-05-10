Ninh Bình: Bắt tạm giam quản lý quán Bi-a "thụt" 5 cây cơ trị giá hơn 120 triệu đồng

Ngày 10/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Đức (SN 2001, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trần Trọng Đức. Ảnh: Công an phường Đông A

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đối tượng Đức bị khởi tố theo quy định tại Khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2025. Thời điểm này, Trần Trọng Đức được anh Vũ Đại Ng. (phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý và trông coi tài sản tại quán Bi-a Pool Ko (địa chỉ số 85 đường Đông A, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình).

Tuy nhiên, Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để giải quyết khó khăn tài chính cá nhân. Bằng thủ đoạn gian dối, đối tượng này đã lén lút lấy đi 5 cây gậy Bi-a chuyên dụng của quán. Qua định giá, 5 cây gậy Bi-a này có tổng giá trị ước khoảng 126,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đức khai nhận sau khi lấy trộm số gậy trên đã đem đi bán và cầm cố. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.