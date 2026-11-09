Ninh Bình: Bình đẳng giới trong lao động là động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội
Vũ Thượng
09/11/2026 6:03 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Phát biểu tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững; đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ vào sự bứt phá kinh tế của địa phương.
Bình đẳng giới, động lực cho sự phát triển bền vững
Với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động sản xuất-Động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, Lễ phát động Tháng hành động năm 2026 của tỉnh Ninh Bình khẳng định tầm quan trọng vượt trội của việc bảo đảm cơ hội bình đẳng cho lao động nữ trong giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức nêu rõ: Bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững. Việc bảo đảm bình đẳng giới trong lao động, sản xuất góp phần phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội.
"Khi được bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tiếp cận việc làm và các nguồn lực phát triển, phụ nữ có điều kiện phát huy năng lực, tham gia và thụ hưởng thành quả kinh tế. Điều này góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Ngược lại, định kiến giới, phân biệt đối xử và bất bình đẳng trong việc làm, thu nhập hay cơ hội thăng tiến sẽ hạn chế khả năng đóng góp của phụ nữ, gây lãng phí nguồn lực và cản trở tăng trưởng kinh tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức nêu.
Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với Ninh Bình, việc phát huy hiệu quả nguồn nhân lực càng có ý nghĩa quan trọng khi tỉnh đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội địa phương trong 9 tháng năm 2026, Ninh Bình ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, GRDP tăng 11,31% so với cùng kỳ, vươn lên xếp thứ 5 cả nước; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,01%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,38%; Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 28,1 tỷ USD, tăng 50%; Ngành du lịch đón hơn 20,9 triệu lượt khách, hoàn thành sớm mục tiêu của cả năm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức trân trọng ghi nhận và khẳng định, những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp rất tích cực của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong lao động, sản xuất và kinh doanh.
Chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giới, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của toàn xã hội, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như người dân về bình đẳng giới; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đối thoại; chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực và tham gia quản lý.
Bên
cạnh đó, tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo
lực gia đình, phòng chống xâm hại và quấy rối đối với phụ nữ, trẻ em gái.
Để Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 thực sự tạo ra chuyển biến sâu rộng từ nhận thức đến hành động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu: Các sở, ban, ngành, địa phương xác định bình đẳng giới là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động rà soát, lồng ghép các chỉ tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển của ngành, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.
Thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực: Tạo điều kiện cho phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ nông thôn, nhóm yếu thế) tiếp cận thông tin thị trường lao động, đào tạo nghề, nguồn vốn tín dụng, KH&CN và sinh kế. Khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng số và năng lực quản trị.
Phát huy vai trò của doanh nghiệp: Doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định pháp luật về lao động; bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tuyển dụng, tiền lương, đào tạo và thăng tiến; chú trọng chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ.
Xóa bỏ định kiến, chia sẻ trách nhiệm: Tăng cường tuyên truyền thay đổi quan niệm định kiến giới; khuyến khích nam giới chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái; kiên quyết lên án, ngăn chặn bạo lực, phân biệt đối xử và các tập quán lạc hậu.
Nâng cao hiệu quả thực thi ở cơ sở: Bố trí nguồn lực, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác giới; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nền tảng số trong tuyên truyền và tiếp nhận thông tin hỗ trợ nạn nhân bạo lực. Đồng thời, thúc đẩy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và khuyến khích mỗi người phụ nữ không ngừng tự học tập, khẳng định vị thế.
Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam và đại diện phường Tam Điệp đã phát biểu hưởng ứng, cam kết tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng môi trường lao động sản xuất bình đẳng, an toàn và tiến bộ.
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