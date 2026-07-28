Ninh Bình bồi dưỡng nghiệp vụ cho khoảng 1.300 cán bộ Mặt trận

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tại lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm, bao gồm: Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026. Ảnh: TG

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hướng dẫn kỹ năng nắm bắt, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý của MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình.



Bà Đinh Thị Lụa-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TG

Bà Đinh Thị Lụa-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tác phong chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, hiểu dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Ninh Bình.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức 3 lớp bồi dưỡng với sự tham gia của khoảng 1.300 cán bộ Mặt trận chuyên trách từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đây là dịp quan trọng để đội ngũ cán bộ cập nhật các chủ trương, quy định mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp học tập

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đề nghị các học viên xác định rõ việc tham gia lớp học là cơ hội quan trọng để nâng cao trình độ chuyên môn.

Cơ hội quan trọng để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận. Ảnh: TG

Các học viên cần chủ động nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo cũng như những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở để cùng tháo gỡ và hoàn thiện kỹ năng công tác.

Bên cạnh đó, đề nghị các báo cáo viên phát huy kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới phương pháp truyền đạt theo hướng tăng cường trao đổi, gợi mở, lấy người học làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, cập nhật kịp thời các chủ trương, quy định mới của Trung ương và tỉnh để học viên có thể vận dụng ngay vào công việc tại địa phương, đơn vị.

Đối với Ban Tổ chức lớp học, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác điều hành, quản lý; bảo đảm nền nếp, kỷ luật, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu, tạo môi trường học tập nghiêm túc, hiệu quả và thuận lợi nhất cho các học viên.