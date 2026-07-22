Ninh Bình: BSCKII Quách Hoàng Điệp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi
Vũ Thượng
22/07/2026 7:22 PM (GMT+7)
Ngày 22/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm BSCKII Quách Hoàng Điệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Ngọc Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng mà Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua.
Nhấn mạnh vai trò then chốt của bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị tập thể Ban Giám đốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh phát triển chuyên môn, kỹ thuật cao và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.
Giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc, ông Trần Ngọc Minh mong muốn BSCKII Quách Hoàng Điệp trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.
Thay mặt Ban lãnh đạo đơn vị, BSCKII Phạm Văn Dậu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Y tế đối với công tác cán bộ cũng như sự phát triển chung của bệnh viện.
Chúc mừng BSCKII Quách Hoàng Điệp, Giám đốc Bệnh viện ghi nhận những đóng góp thiết thực của tân Phó Giám đốc trong suốt quá trình công tác; đồng thời tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, cùng Ban Giám đốc không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và chuyên môn.
Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Quách Hoàng Điệp bày tỏ sự xúc động, tự hào và coi đây là cột mốc quan trọng, đi kèm trách nhiệm lớn lao mà cấp trên và tập thể Bệnh viện tin tưởng giao phó.
Tân Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Sở Y tế, Ban Giám đốc cùng toàn thể đồng nghiệp đã dìu dắt, hỗ trợ; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và năng lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Bệnh viện.
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