Ninh Bình: Cảnh sát đường thủy siết chặt an toàn tại các điểm du lịch dịp lễ 2/9

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT) đã phân công lực lượng trực tiếp làm việc với đại diện các khu, điểm du lịch có hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và sử dụng phương tiện thủy chở khách tham quan, tiêu biểu như: Phố cổ Hoa Lư, Tràng An, Tam Cốc, Thung Ui...

Cơ quan chức năng Ninh Bình chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy tại các khu, điểm du lịch dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tại các buổi làm việc, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra toàn diện các điều kiện hoạt động của bến thủy nội địa; kiểm định điều kiện an toàn của phương tiện cùng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển; đồng thời nhắc nhở việc chấp hành nghiêm quy định trang bị và sử dụng áo phao cho hành khách.

Đặc biệt, tại khu vực Phố cổ Hoa Lư, lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các phương án bảo đảm an toàn cũng như điều kiện hoạt động đối với loại hình trình diễn nghệ thuật dưới nước mạo hiểm Flyboard. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến an toàn của du khách và người tham gia biểu diễn.

Du khách trước khi xuống thuyền được hướng dẫn mặc áo phao nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: VT

Qua công tác kiểm tra, các ban quản lý và đại diện các khu, điểm du lịch đã ký cam kết tổ chức hoạt động vận tải, vui chơi đường thủy tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị thống nhất thực hiện nghiêm nguyên tắc 100% du khách phải mặc áo phao trước khi phương tiện rời bến, nhằm phòng ngừa triệt để tai nạn, bảo vệ tuyệt đối tính mạng cho người dân và du khách.

Xe điện vận chuyển du khách tham quan tại Ninh Bình. Ảnh: VT

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 sẽ tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương và ban quản lý các khu du lịch đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát.

Song song với công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy.

Du lịch biển Ninh Bình "hút khách" dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: VT

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, lực lượng CSGT Ninh Bình quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và du khách vui chơi, nghỉ dưỡng, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình an toàn, văn minh và thân thiện trong dịp lễ Quốc khánh.