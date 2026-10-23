Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận với đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước
Vũ Thượng
23/10/2026 6:04 PM (GMT+7)
Ngày 22/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động, vận động Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai bên.
Buổi làm việc diễn ra tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), nằm trong khuôn khổ Chương trình Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) chủ trì.
Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá do các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Việc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa Mặt trận hai nước có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển mỗi nước.
Giới thiệu về địa phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.
Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, MTTQ tỉnh Ninh Bình xác định yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phêng-phan Bu-pha-phôn-Trưởng ban Tuyên truyền, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Phêng -phan Bu -pha -phôn cho biết, chuyến công tác nằm trong chương trình thực hiện Biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Đoàn gồm 40 thành viên, tham gia học tập 1 tháng tại Việt Nam với 12 chuyên đề lý luận kết hợp nghiên cứu thực tế. Đồng chí Phêng - phan Bu - pha -phôn bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận.
Trao đổi sâu về nghiệp vụ Mặt trận và hợp tác địa phương
Tại buổi làm việc, hai đoàn đã tập trung thảo luận về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kinh nghiệm vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế cộng đồng. Các chủ đề về công tác dân tộc, tôn giáo, mở rộng thành viên Mặt trận, huy động nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế cũng nhận được sự quan tâm lớn.
Nhiều câu hỏi đến từ đoàn cán bộ Mặt trận Lào đã được lãnh đạo MTTQ tỉnh (các Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Thảo, Đinh Trường Sơn, Trần Thị Ngân), đại diện Công an tỉnh (Phó Giám đốc Mai Đại Trưng) và Sở Ngoại vụ (Phó Giám đốc Trần Quang Huy) giải đáp chi tiết.
Theo đó, đại diện tỉnh Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm nổi bật trong việc phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín để vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách.
Mở rộng thành viên Mặt trận được thực hiện thông qua tập hợp các cá nhân, tổ chức tiêu biểu; nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả qua các hoạt động an sinh, vận động Quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.
Đặc biệt về hợp tác đối ngoại, Ninh Bình và tỉnh U-đôm-xay (Lào) đang duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, định kỳ tổ chức đoàn đại biểu cấp tỉnh thăm và làm việc luân phiên 2 năm/lần. Ninh Bình hỗ trợ đào tạo 20 sinh viên đại học và 5 sinh viên sau đại học cho Lào; ngược lại, tỉnh U-đôm-xay tiếp nhận đào tạo 6 sinh viên Ninh Bình tại Trường Đại học Quốc gia Lào.
Cuộc làm việc không chỉ giúp làm rõ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác vận động quần chúng mà còn mở ra nhiều cơ hội phối hợp sâu rộng hơn giữa Mặt trận hai nước nói chung và tỉnh Ninh Bình với các địa phương của Lào nói riêng.
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao tặng các phần quà lưu niệm ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị thắm thiết Việt-Lào.
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