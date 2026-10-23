Buổi làm việc diễn ra tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), nằm trong khuôn khổ Chương trình Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BM

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá do các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Việc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa Mặt trận hai nước có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển mỗi nước.

Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: BM

Giới thiệu về địa phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, MTTQ tỉnh Ninh Bình xác định yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phêng-phan Bu-pha-phôn-Trưởng ban Tuyên truyền, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: BM

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phêng-phan Bu-pha-phôn-Trưởng ban Tuyên truyền, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Phêng -phan Bu -pha -phôn cho biết, chuyến công tác nằm trong chương trình thực hiện Biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đoàn gồm 40 thành viên, tham gia học tập 1 tháng tại Việt Nam với 12 chuyên đề lý luận kết hợp nghiên cứu thực tế. Đồng chí Phêng - phan Bu - pha -phôn bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận.

Trao đổi sâu về nghiệp vụ Mặt trận và hợp tác địa phương

Tại buổi làm việc, hai đoàn đã tập trung thảo luận về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kinh nghiệm vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế cộng đồng. Các chủ đề về công tác dân tộc, tôn giáo, mở rộng thành viên Mặt trận, huy động nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Đại biểu đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao đổi một số lĩnh vực liên quan. Ảnh: BM

Nhiều câu hỏi đến từ đoàn cán bộ Mặt trận Lào đã được lãnh đạo MTTQ tỉnh (các Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích Thảo, Đinh Trường Sơn, Trần Thị Ngân), đại diện Công an tỉnh (Phó Giám đốc Mai Đại Trưng) và Sở Ngoại vụ (Phó Giám đốc Trần Quang Huy) giải đáp chi tiết.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Ninh Bình trả lời câu hỏi. Ảnh: BM

Theo đó, đại diện tỉnh Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm nổi bật trong việc phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín để vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách.

Mở rộng thành viên Mặt trận được thực hiện thông qua tập hợp các cá nhân, tổ chức tiêu biểu; nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả qua các hoạt động an sinh, vận động Quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao tặng quà lưu niệm. Ảnh: BM

Đặc biệt về hợp tác đối ngoại, Ninh Bình và tỉnh U-đôm-xay (Lào) đang duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, định kỳ tổ chức đoàn đại biểu cấp tỉnh thăm và làm việc luân phiên 2 năm/lần. Ninh Bình hỗ trợ đào tạo 20 sinh viên đại học và 5 sinh viên sau đại học cho Lào; ngược lại, tỉnh U-đôm-xay tiếp nhận đào tạo 6 sinh viên Ninh Bình tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Cuộc làm việc không chỉ giúp làm rõ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác vận động quần chúng mà còn mở ra nhiều cơ hội phối hợp sâu rộng hơn giữa Mặt trận hai nước nói chung và tỉnh Ninh Bình với các địa phương của Lào nói riêng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đinh Thị Lụa đã tặng quà lưu niệm cho đoàn cán bộ Lào. Ảnh: BM

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao tặng các phần quà lưu niệm ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị thắm thiết Việt-Lào.