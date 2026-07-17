Ninh Bình chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Vũ Thượng
17/07/2026 4:12 PM (GMT+7)
Trước dự báo về đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ với lượng mưa cục bộ có nơi trên 300 mm, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng phương án di dời dân tại vùng xung yếu.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 5012/UBND-VP3 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.
Động thái này được đưa ra sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 16/7 đến ngày 21/7, khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-5 m; mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức BĐ2-BĐ3.
Để chủ động giảm thiểu tối đa thiệt hại, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, xã, phường khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một, sẵn sàng phương án di dời dân vùng ngập lụt, sạt lở. Cụ thể, triển khai ngay lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất.
Đồng thời, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời tiến hành khơi thông dòng chảy và sẵn sàng lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả.
Hai, kiểm soát chặt chẽ an toàn giao thông tại ngầm, tràn. Bao gồm tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi có nguy cơ sạt lở.
Lưu ý, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Bố trí sẵn vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.
Bên cạnh đó, các địa phương cần thông báo ngay cho chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản và chủ đầu tư công trình ven sông nắm bắt thông tin lũ để chủ động bảo vệ người, tài sản và phương tiện.
Ba, kiểm tra, triển khai thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, vị trí từng xảy ra sự cố và các công trình đê điều đang thi công dở dang. Tăng cường tuần tra, canh gác để phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.
Cũng như rà soát biện pháp an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết nước hợp lý.
Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) theo quy định.
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