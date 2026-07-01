Ninh Bình dẫn đầu cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình, địa phương đã gặt hái "mưa thành tích" trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Không chỉ đứng đầu cả nước về điểm trung bình chung (đạt 6,322 điểm), Ninh Bình còn khẳng định chất lượng giáo dục đồng đều ở các khối bộ môn.

4 môn điểm trung bình đứng đầu toàn quốc

Cụ thể, Ninh Bình có tới 9 môn thi có điểm trung bình nằm trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc. Trong đó, có 4 môn đứng thứ nhất; 2 môn đứng thứ hai và 1 môn đứng thứ ba cả nước.

Ninh Bình vươn lên dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: VT

Địa phương này ghi nhận thành tích xuất sắc ở vị trí thứ nhất toàn quốc tại bốn môn gồm: Toán, Ngữ văn, Địa lí và Công nghệ - Nông nghiệp.

Cụ thể, môn Toán dẫn đầu cả nước với điểm trung bình đạt 6,265 điểm, đặc biệt ghi nhận tới 287 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối; Môn Ngữ văn đạt điểm trung bình 7,257 điểm; Môn Địa lí đạt điểm trung bình 5,63 điểm. Môn Công nghệ - Nông nghiệp ghi nhận mức điểm trung bình ấn tượng đạt 8,0 điểm.

Ở vị trí thứ hai toàn quốc, Ninh Bình có hai môn học nổi bật là Tin học (điểm trung bình đạt 7,218 điểm) và Lịch sử (điểm trung bình đạt 6,593 điểm). Đứng ở vị trí thứ ba toàn quốc là môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật với mức điểm trung bình đạt 5,298 điểm (thu hút 5.889 thí sinh tham gia).

Tỉnh này cũng sở hữu tới 9 môn thi nằm trong top 10 cả nước. Ảnh: VT

Các môn học khác cũng có thứ hạng rất cao như: Môn Vật lí đứng thứ 6 toàn quốc (trung bình 5,932 điểm); môn Sinh học đứng thứ 7 toàn quốc (trung bình 6,128 điểm).

Đối với hai môn học không nằm trong top 10 về điểm trung bình là Tiếng Anh và Hóa học, học sinh Ninh Bình vẫn để lại dấu ấn lớn về số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối. Cụ thể, toàn tỉnh có 7 điểm 10 môn Tiếng Anh (xếp thứ 8 toàn quốc) và 18 điểm 10 môn Hóa học (xếp thứ 9 toàn quốc).

Tính chung trên toàn tỉnh Ninh Bình, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã có tổng số 496 bài thi đạt điểm 10.

Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,54%

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 vừa qua được đánh giá là kỳ thi áp lực khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao kỷ lục, đạt hơn 1,22 triệu em (tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 thí sinh so với năm 2024).

Thí sinh Ninh Bình bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: VT

Dù chịu áp lực cạnh tranh lớn từ số lượng thí sinh tăng cao trên toàn quốc, ngành giáo dục đất Cố đô vẫn giữ vững phong độ và đạt kết quả xét tốt nghiệp thặng dư.

Toàn tỉnh Ninh Bình có 46.675 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, trong đó số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 46.459 em, đạt tỷ lệ chung cuộc lên tới 99,54%.

Thành tích dẫn đầu toàn quốc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành GD-ĐT Ninh Bình trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn giáo dục đại trà.