Ninh Bình đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

"Chiến dịch 500 ngày đêm" ấn tượng từ cơ sở

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 72.328 liệt sĩ, trong đó có 7.839 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 250 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 105 xã, phường cần thực hiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu ADN của các anh hùng liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: Khánh Chi

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm và quy tập 16 hài cốt liệt sĩ có nơi an táng ban đầu trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt.

Ngay sau khi chiến dịch được phát động, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2026 đến ngày 27/7/2026, các địa phương đã đạt được những con số nổi bật.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Ảnh: Khánh Chi

Cụ thể, tổ chức lấy mẫu tại 195 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 73 xã, phường; Tiến hành khai quật 6.767 mộ liệt sĩ, thu được 6.085 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện; Toàn bộ 6.027 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành phân tích, giám định ADN theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai có 682 mộ liệt sĩ không đủ điều kiện lấy mẫu do tình trạng mẫu vật qua thời gian.

Để chiến dịch tiếp tục lan tỏa sâu rộng và về đích đúng tiến độ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Chiến dịch cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình cung cấp thông tin về kết quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Ảnh: VT

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở (xã, phường, thị trấn). Cũng như đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã đề ra, sớm trả lại tên và thân nhân cho các anh hùng liệt sĩ.