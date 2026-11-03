Ninh Bình: Đồng loạt ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông
Vũ Thượng
03/11/2026 6:08 PM (GMT+7)
Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm và kéo giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, lực lượng Công an toàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 1/11 đến 30/11/2026.
Thông tin từ Công an Ninh Bình, đợt cao điểm được triển khai trong bối cảnh tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh, thanh, thiếu niên thời gian qua vẫn diễn ra phức tạp.
Đáng chú ý là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, thậm chí mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.
Lực lượng chức năng Ninh Bình kiểm tra diện rộng, xử lý từ gốc các vi phạm
Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường đồng loạt ra quân. Lực lượng chức năng sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Các nhóm đối tượng và khu vực trọng điểm kiểm tra. Cụ thể, đối tượng kiểm tra gồm học sinh các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên điều khiển phương tiện đến trường; Phụ huynh, người giám hộ, người đưa đón học sinh và chủ phương tiện có hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.
Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân nhận trông giữ xe xung quanh khu vực trường học; Các cơ sở sửa chữa, kinh doanh, độ chế xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện.
Khu vực kiểm tra như: cổng trường, bãi gửi xe trong và ngoài nhà trường; các tuyến đường dẫn vào trường học; các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã có mật độ học sinh lưu thông cao trên địa bàn toàn tỉnh.
Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường-gia đình-phụ huynh
Không chỉ dừng lại ở việc tuần tra trên đường, lực lượng Công an sẽ phối hợp trực tiếp với các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra lán gửi xe và các lớp học.
Hoạt động này vừa kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm luật giao thông (không đi xe mô tô khi chưa đủ tuổi, lắp đủ gương chiếu hậu, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn), vừa rà soát, ngăn chặn việc tàng trữ, cất giấu vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Đối với phương tiện "độ chế", buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, đồng thời tiến hành xác minh, xử lý nghiêm cơ sở cải tạo, độ chế trái phép.
Riêng hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, lập biên bản tạm giữ, bàn giao cho Công an xã, phường và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để xử lý. Nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra giải quyết theo thẩm quyền.
Tất cả các trường hợp học sinh vi phạm sẽ được tổng hợp, thông báo về nhà trường, gia đình và Công an cấp xã để cùng phối hợp quản lý, giáo dục.
Song song với đó, lực lượng chức năng duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp chốt chặn cố định tại các tuyến đường dẫn vào trường học vào các khung giờ cao điểm (giờ đến trường và giờ tan học) nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh khi tham gia giao thông.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.
Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" về thủ tục hành chính, đất đai và hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến vào ngày 25/11 tới đây, quyết tâm giải quyết thực chất mọi vướng mắc ngay tại hội trường.
Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.
Khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trên 5.140 tỉ đồng
Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long với tổng vốn đầu tư hơn 5.140 tỉ đồng, đã chính thức khai trương và trở thành trung tâm thương mại thứ 10 của AEON MALL tại Việt Nam.
Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ giao dịch trái phép
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, đề nghị ngăn chặn việc sử dụng, giao dịch trái phép.
10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Hướng tới mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách, phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) đang sẵn sàng cho chuỗi hoạt động thuộc chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” trong 2 tháng cuối năm.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.