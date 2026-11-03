Thông tin từ Công an Ninh Bình, đợt cao điểm được triển khai trong bối cảnh tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh, thanh, thiếu niên thời gian qua vẫn diễn ra phức tạp.

Đáng chú ý là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, thậm chí mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng Ninh Bình kiểm tra diện rộng, xử lý từ gốc các vi phạm

Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường đồng loạt ra quân. Lực lượng chức năng sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ninh Bình triển khai tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: Công an Ninh Bình

Các nhóm đối tượng và khu vực trọng điểm kiểm tra. Cụ thể, đối tượng kiểm tra gồm học sinh các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên điều khiển phương tiện đến trường; Phụ huynh, người giám hộ, người đưa đón học sinh và chủ phương tiện có hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân nhận trông giữ xe xung quanh khu vực trường học; Các cơ sở sửa chữa, kinh doanh, độ chế xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Khu vực kiểm tra như: cổng trường, bãi gửi xe trong và ngoài nhà trường; các tuyến đường dẫn vào trường học; các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã có mật độ học sinh lưu thông cao trên địa bàn toàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường-gia đình-phụ huynh

Không chỉ dừng lại ở việc tuần tra trên đường, lực lượng Công an sẽ phối hợp trực tiếp với các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra lán gửi xe và các lớp học.

Hoạt động này vừa kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm luật giao thông (không đi xe mô tô khi chưa đủ tuổi, lắp đủ gương chiếu hậu, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn), vừa rà soát, ngăn chặn việc tàng trữ, cất giấu vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng chức năng phối hợp nhà trường tổng kiểm tra học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền. Ảnh: Công an Ninh Bình

Đối với phương tiện "độ chế", buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, đồng thời tiến hành xác minh, xử lý nghiêm cơ sở cải tạo, độ chế trái phép.

Riêng hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, lập biên bản tạm giữ, bàn giao cho Công an xã, phường và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để xử lý. Nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Tất cả các trường hợp học sinh vi phạm sẽ được tổng hợp, thông báo về nhà trường, gia đình và Công an cấp xã để cùng phối hợp quản lý, giáo dục.

Song song với đó, lực lượng chức năng duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp chốt chặn cố định tại các tuyến đường dẫn vào trường học vào các khung giờ cao điểm (giờ đến trường và giờ tan học) nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh khi tham gia giao thông.