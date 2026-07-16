Ninh Bình: Hiến kế xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Di sản thế giới Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc

Hội thảo là diễn đàn để tỉnh Ninh Bình, cộng đồng địa phương, các doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá các kết quả nghiên cứu bước đầu, đồng thời thẳng thắn trao đổi về những thách thức, vướng mắc cần tháo gỡ.

Quần thể Voọc mông trắng cuối cùng trên thế giới và hệ sinh thái karst độc đáo

Khu vực di sản đề cử Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc được các chuyên gia đánh giá là vùng đất sở hữu những giá trị vô song về cảnh quan, địa chất và đa dạng sinh học. Đặc biệt, đây là nơi cư trú sinh tồn cuối cùng của quần thể Voọc mông trắng, loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của thế giới.

Sự tồn tại của loài này gắn liền với mối tương tác cộng sinh bền bỉ suốt hàng nghìn năm qua giữa cộng đồng cư dân bản địa với thế giới tự nhiên xung quanh.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NM

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: "Thiên nhiên đã ưu đãi cho Ninh Bình một hệ sinh thái karst độc đáo cùng sự giao thoa hiếm có giữa văn hóa thung lũng đá vôi, văn hóa đồng bằng châu thổ sông Hồng và văn hóa ven biển.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, sự tương tác hài hòa giữa con người với thiên nhiên đã tạo nên một không gian văn hóa - sinh thái đặc sắc, kết tinh nhiều giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, khảo cổ học, lịch sử và văn hóa”.

Quang cảnh Hội thảo quốc tế. Ảnh: NM

Ông Trần Song Tùng khẳng định, đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương liên quan, các tổ chức quốc tế và đội ngũ các nhà khoa học triển khai nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ đề cử trình UNESCO xem xét ghi danh Di sản thế giới.

Khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu

Trước và sau khi khu vực Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc được UNESCO đưa vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ đề cử Di sản thế giới, hàng loạt chương trình khảo sát, điều tra và nghiên cứu chuyên sâu đã được triển khai bài bản.

Sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các phát hiện bước đầu liên tục củng cố vững chắc nhận định: Đây là một không gian có giá trị đặc biệt về địa chất, địa mạo karst nhiệt đới, khảo cổ học và lịch sử văn hóa.

Ông Tilo Nadler, Chuyên gia bảo tồn Linh trưởng tham luận. Ảnh: NM

Sự kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái karst liên hoàn, các lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua hàng vạn năm, cùng sự hiện diện của loài Voọc mông trắng đã tạo nên một bức tranh sinh động về quá trình cộng cư, thích ứng hài hòa giữa con người và tự nhiên suốt chiều dài lịch sử.

Đây chính là "chìa khóa" mở ra triển vọng lớn để chứng minh các giá trị nổi bật toàn cầu (OUV) theo đúng các tiêu chí khắt khe của UNESCO.

Dù sở hữu tiềm năng to lớn, song ban tổ chức hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình xây dựng hồ sơ hiện đang đối mặt với không ít rào cản. Cụ thể là những nút thắt về nội dung chuyên môn sâu cũng như các quy trình, thủ tục pháp lý liên tỉnh, liên vùng cần sớm được thống nhất thống nhất.

PGS.TS Trần Tân Văn, nguyên Viện Trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Ảnh: NM

Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chia sẻ, việc xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản thế giới là một công trình khoa học quy mô, công phu, đòi hỏi tính khách quan, chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian tới, các bên liên quan sẽ tiếp tục làm rõ từng luận cứ khoa học, kiểm chứng các kết quả nghiên cứu về tính toàn vẹn của di sản, đồng thời xây dựng mô hình quản lý hiệu quả, tạo bước đệm vững chắc để đưa Cảnh quan Văn hóa - Sinh thái Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc sớm trở thành Di sản thế giới tiếp theo của Việt Nam.