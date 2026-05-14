Ninh Bình hỗ trợ ngư dân bám biển trước lệnh cấm đánh bắt phi lý của nước ngoài

Vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

Theo Công văn số 4491/BNNMT-TSKN của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phía Trung Quốc đã thông báo lệnh cấm đánh bắt cá có thời hạn trên Biển Đông năm 2026. Lệnh cấm này dự kiến kéo dài từ 12 giờ ngày 1/5/2026 đến 12 giờ ngày 16/8/2026.

Bến cá Quần Vinh (Ninh Bình), nơi tàu thuyền neo đậu sau những chuyến vươn khơi. Ảnh: NA

Phạm vi cấm bao phủ vùng biển từ vĩ tuyến 12°00' độ Bắc đến vĩ tuyến 26°30' độ Bắc, bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngư dân, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tăng cường hệ thống giám sát tàu cá (VMS) 24/7. Cơ quan chức năng kịp thời đưa ra các cảnh báo cần thiết cho chủ tàu khi hoạt động trên các vùng biển giáp ranh.

Lực lượng chức năng Ninh Bình tăng cường giám sát, hỗ trợ ngư dân bám biển. Ảnh: VT

Đồng thời, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển để quản lý nghiêm ngặt hoạt động xuất, nhập bến của tàu cá. Công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh để ngư dân nắm rõ tình hình, tránh các xung đột không đáng có nhưng vẫn kiên quyết giữ vững ngư trường truyền thống.

Đoàn kết thành "lũy thép" trên biển

UBND tỉnh Ninh Bình đặc biệt lưu ý các xã, phường có tàu cá khai thác thủy sản cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, động viên ngư dân yên tâm bám biển, sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam.

Ngư cụ được ngư dân Ninh Bình sử dụng khai thác cá, tôm...trên biển Đông. Ảnh: VT

Tổ chức theo mô hình tổ, đội như hướng dẫn ngư dân đi biển theo đoàn để hỗ trợ lẫn nhau khi gặp sự cố hoặc bị tàu nước ngoài quấy rối; Cảnh báo ngư dân về khả năng Trung Quốc có các hành động cứng rắn hoặc bắt giữ trái phép tàu cá; Yêu cầu các chủ tàu báo cáo ngay về các hành vi xâm phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

Ngư dân sử dụng bộ đàm hỗ trợ nhau khi gặp sự cố. Ảnh: VT

Thông tin đường dây nóng hỗ trợ ngư dân cần liên hệ Cục Thủy sản và Kiểm ngư 0815.886.188; Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư Ninh Bình (bà Cao Thị Nga - Phó Chi cục trưởng): 0913.626.778.

Việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trên không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của ngư dân, mà còn góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.