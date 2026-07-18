Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ
Vũ Thượng
18/07/2026 8:10 AM (GMT+7)
Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ được định vị là "đầu tàu phát triển phía Nam" của tỉnh Ninh Bình, hướng tới xây dựng một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, hiện đại và là cực tăng trưởng mới của khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình vừa có chỉ đạo, yêu cầu Ban Quản lý KKT và các khu công nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung KKT Ninh Cơ đến năm 2050. Báo cáo hoàn thiện phải được trình UBND tỉnh trước ngày 21/7/2026.
Khu kinh tế Ninh Cơ "đầu tàu" kinh tế biển phía Nam Ninh Bình
Theo phương án quy hoạch, Khu kinh tế Ninh Cơ là khu chức năng tổng hợp đa lĩnh vực, đóng vai trò tạo không gian phát triển mới gắn liền với kinh tế biển, công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ chất lượng cao.
Không gian phát triển của KKT Ninh Cơ được tổ chức chặt chẽ dựa trên mô hình kết nối đồng bộ gồm: Tuyến tỉnh lộ 490, trục kết nối với đường cao tốc và tuyến đường ven biển; Hành lang du lịch - dịch vụ ven biển, hành lang sông Ninh Cơ và hành lang sông Đáy. Trung tâm KKT tại cửa sông Ninh Cơ, trung tâm công nghiệp - cảng biển và trung tâm đô thị dịch vụ, đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, quy hoạch cũng phân chia rõ 3 vùng phát triển chức năng (đô thị, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển) đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kết nối đa phương thức (đường bộ, đường sắt, đường thủy) nhằm tối ưu hóa năng lực thu hút dòng vốn đầu tư lớn.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong đồ án quy hoạch lần này là việc nghiên cứu mở rộng khoảng 16.000 ha diện tích mặt biển để xây dựng tổ hợp cảng biển nước sâu (phù hợp với quy hoạch của Bộ Xây dựng).
Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, đây sẽ là cơ sở pháp lý để nâng quy mô KKT Ninh Cơ từ gần 13.950 ha lên khoảng 29.950 ha trong tương lai.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành.
Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu phương án đô thị lấn biển; phối hợp chuẩn bị các bước tiếp theo về quy hoạch, phát triển khu đô thị biển và khu du lịch.
Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát phương án sử dụng đất, quy hoạch các mỏ cát biển, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản đảm bảo đúng pháp luật.
Phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn sinh thái
Đi đôi với mục tiêu tăng trưởng nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đặc biệt lưu ý đơn vị lập quy hoạch phải tính toán phương án bảo đảm hài hòa giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái ven biển.
Quy hoạch cần chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ thống rừng phòng hộ ven biển, khu Ramsar Vườn quốc gia Xuân Thủy, và khu dự trữ sinh quyển cửa sông Đáy.
Đồng thời, tỉnh Ninh Bình yêu cầu rà soát, cập nhật chính xác các số liệu dân số, nhu cầu lao động, chỉ tiêu đất đai; đánh giá kỹ tác động của hệ thống đường sắt, cảng hàng không và các dự án năng lượng.
Các dự án động lực cần được phân kỳ đầu tư hợp lý, trong đó ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối để dọn tổ đón các "đại bàng" công nghiệp trong thời gian tới.
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