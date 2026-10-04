Ninh Bình khẩn trương ứng phó không khí lạnh mạnh, mưa lớn và gió giật trên biển
Vũ Thượng
04/10/2026 4:32 PM (GMT+7)
Trước thông tin đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về gây mưa lớn diện rộng và gió giật mạnh trên biển, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động triển khai gấp các biện pháp ứng phó.
Chủ động phòng tránh mưa lớn, lốc sét và sạt lở đất tại Ninh Bình
Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (4/10), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.
Đáng chú ý, từ chiều tối và đêm 4/10, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đi kèm nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Nhằm
bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban
hành Văn bản số 7047/UBND-VP3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung
theo dõi sát sao diễn biến thời tiết. Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật
thông tin cảnh báo, kịp thời thông tin rộng rãi đến người dân để chủ động phòng
tránh, đồng thời sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả nếu có
tình huống xấu xảy ra.
Về diễn biến trên biển, từ gần sáng ngày 5/10, Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển đặc khu Hoàng Sa).
Trước tình hình này, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng UBND các xã ven biển tập trung theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển.
Các lực lượng chức năng có trách nhiệm thông báo ngay cho các thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; đồng thời duy trì thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.
Tăng cường tuyên truyền, duy trì trực ban nghiêm túc
UBND tỉnh cũng đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, cập nhật liên tục và nhanh chóng diễn biến thời tiết để người dân nắm bắt thông tin, chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai phương án ứng phó thiên tai.
Các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24h, thường xuyên tổng hợp và báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi) theo đúng quy định.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
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