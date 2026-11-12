Ninh Bình: Khởi tố 17 vụ, xử phạt hơn nửa tỉ đồng các hành vi xâm hại động vật hoang dã
Vũ Thượng
12/11/2026 8:02 PM (GMT+7)
Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, xử lý 85 vụ vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, trong đó khởi tố hình sự 17 vụ với 19 bị can.
Nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và khai thác thủy sản tận diệt, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái trên địa bàn.
Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 85 vụ với 87 đối tượng vi phạm. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 17 vụ, 19 bị can; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 68 vụ, 68 cá nhân với tổng số tiền 533 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: kinh doanh, săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt động vật rừng thông thường; vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mang tính tận diệt.
Đáng chú ý, trong đợt cao điểm tháng 10/2026, toàn tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ, xử lý 6 vụ với 6 đối tượng đặt bẫy bắt chim trời. Lực lượng chức năng đã thu giữ, tiêu hủy 23 hệ thống bẫy, 250 cọc tre, gần 11.000 mét lưới, 35 con cò giả, 35 loa phóng thanh; đồng thời giải cứu, thả về môi trường tự nhiên 72 con chim bị dính bẫy hoặc nuôi nhốt trái phép.
Cũng trong tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; xử lý trên 40 vụ vi phạm hành chính liên quan đến mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã không có hồ sơ lâm sản hợp pháp và sử dụng công cụ kích điện đánh bắt thủy sản trái phép.
Thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp kiểm tra đột xuất tại các khu vực trọng điểm nhằm răn đe, chấm dứt tình trạng săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép trên địa bàn.
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