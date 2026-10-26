Theo thông tin từ cơ quan Công an Ninh Bình, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an xã Giao Hưng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực V (Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra và phát hiện Trần Văn Điệp (sinh năm 1978, trú tại thôn Lương Hàn, xã Cát Thành) đang có hành vi mua bán, trao đổi trái phép động vật hoang dã.

Xử lý nghiêm trường hợp mua bán, trao đổi trái phép động vật hoang dã. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tang vật thu giữ tại khu vực Chợ Bể (xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình) gồm tổng cộng 36 con chim hoang dã. Trong đó, có 17 cá thể chim thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 19 cá thể động vật rừng hoang dã thông thường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và các quy định của pháp luật, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, Điều tra viên Công an xã Giao Hưng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Điệp để điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Điệp bị xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”, được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 234 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.