Ninh Bình: Khởi tố đối tượng tàng trữ súng quân dụng để...bắn chim
Vũ Thượng
15/05/2026 6:31 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Anh về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đáng chú ý, đối tượng khai nhận mua súng chỉ để thỏa mãn sở thích bắn chim.
Phát hiện súng quân dụng tại nhà riêng ở Ninh Bình
Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan An ninh điều tra (Phòng An ninh điều tra) đã hoàn tất quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Anh (SN 1982, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Quyết định này căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Quá trình khám xét và điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại nơi ở của đối tượng 1 khẩu súng hơi, 1 viên đạn bằng kim loại hình trụ tròn.
Qua công tác giám định, cơ quan chuyên môn xác định khẩu súng và viên đạn trên đều nằm trong “Danh mục vũ khí quân dụng” theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tại cơ quan công an, Phạm Đức Anh khai nhận, trong thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, đối tượng đã tìm mua khẩu súng và đạn nêu trên với mục đích ban đầu là để bắn chim.
Đức Anh cho biết đã mang súng ra sử dụng một lần tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong lúc sử dụng, khẩu súng bị kẹt đạn. Thay vì giao nộp cho cơ quan chức năng, đối tượng đã mang vũ khí này về cất giấu tại nhà riêng ở Ninh Bình cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định.
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