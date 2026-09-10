Ninh Bình mở “chợ việc làm” đặc biệt, 2.800 vị trí dành cho người tái hòa nhập cộng đồng

Phiên chợ việc làm đặc biệt kết nối gần 5.500 người tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch số 80 (ngày 5/5/2026) về việc triển khai xây dựng mô hình Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng.

Quang cảnh lễ ra mắt mô hình Phiên chợ “Xanh lại ước mơ”. Ảnh: Công an Ninh Bình

Mô hình này ra đời với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để bắc cầu kết nối giữa nhu cầu tìm việc của người chấp hành xong án phạt tù với nhu cầu tuyển dụng thực tế của các doanh nghiệp. Qua đó, tạo ra nguồn sinh kế ổn định, hỗ trợ đắc lực cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tái phạm tội ngay từ cơ sở.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ mô hình tại 129/129 xã, phường; đồng thời hướng dẫn thành lập 4.482 tổ công tác tại khu dân cư.

Trong đó, lực lượng Công an cơ sở đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp bám sát địa bàn, gặp gỡ nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng và rà soát kỹ lưỡng nhu cầu việc làm của từng trường hợp.

Ninh Bình yêu cầu vận hành thực chất, mở rộng cơ hội làm lại cuộc đời

Qua quá trình rà soát toàn diện, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình hiện có gần 5.500 người chấp hành xong hình phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng; trong đó có 133 trường hợp chưa có việc làm hoặc có nhu cầu chuyển đổi việc làm.

Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng – Cầu nối sinh kế thiết thực cho người tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh:Công an Ninh Bình

Lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng đối chiếu, xác minh, chuẩn hóa thông tin; tiến hành phân loại chi tiết theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe, trình độ chuyên môn và ngành nghề để phục vụ cho công tác kết nối việc làm chính xác.

Song song với việc xây dựng dữ liệu “người tìm việc”, lực lượng Công an cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương tích cực vận động, kết nối thành công 250 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và cá nhân đăng ký tham gia tuyển dụng với 2.800 vị trí việc làm thuộc nhiều nhóm ngành nghề đa dạng.

Trên nền tảng hai cơ sở dữ liệu đã chuẩn hóa, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình và các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng. Chuyên mục này được tích hợp mã QR thông minh, giúp người lao động dễ dàng tra cứu thông tin, lựa chọn công việc phù hợp và kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng một cách thuận tiện nhất.

Các đại biểu dự ra mắt mô hình Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Nhờ triển khai quyết liệt, ngay giai đoạn đầu đã có 42 người có nhu cầu được kết nối và tiếp nhận vào làm việc (đạt 31,6%), với mức thu nhập bình quân khoảng 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Những con số ban đầu này khẳng định mô hình đã tạo ra kênh kết nối việc làm thiết thực, giải quyết trực trúng nhu cầu sinh kế, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người tái hòa nhập cộng đồng.

Lấy người cần hỗ trợ làm trung tâm

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đặng Thanh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Đặng Thanh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình

Đồng thời, ông Sơn khẳng định đây là giải pháp mang tính chiến lược, thiết thực giúp người chấp hành xong án phạt có việc làm ổn định, vươn lên xây dựng cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhấn mạnh việc ra mắt mới chỉ là bước khởi đầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn yêu cầu công tác tổ chức vận hành phải thực chất, thường xuyên và hiệu quả, luôn lấy người cần hỗ trợ làm trung tâm:

"Các cấp, các ngành cần rà soát kỹ lưỡng, nắm chắc hoàn cảnh, năng lực và nhu cầu của từng trường hợp để đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp về học nghề, việc làm, vay vốn sinh kế. Đồng thời, phải thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng, người tìm việc chính xác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn liền với việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân," ông Đặng Thanh Sơn chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cũng đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh gắn kết chặt chẽ giữa tuyển dụng với đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động.

Các lực lượng chức năng cần tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, bám sát địa bàn trước và sau khi người lao động có việc làm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm xóa bỏ định kiến xã hội, mở rộng cánh cửa cơ hội để những người lầm lỡ tự tin tái hòa nhập, làm lại cuộc đời.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng kỳ vọng sẽ thực sự trở thành cầu nối vững chắc của niềm tin, việc làm và hy vọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững bình yên tại mảnh đất Cố đô.