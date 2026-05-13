Ninh Bình: Phát hiện, xử lý đối tượng săn bẫy chim hoang dã trái phép

Bắt quả tang đối tượng có hành vi săn bắt chim hoang dã

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và UBND phường về việc triển khai các giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, Công an phường Nam Hoa Lư đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn.

Lực lượng chức năng Ninh Bình phát hiện đối tượng P.N.L đang có hành vi săn bắt chim hoang dã. Ảnh: CA phường Nam Hoa Lư

Cụ thể, ngày 12/5/2026, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Công an phường Nam Hoa Lư đã phát hiện đối tượng P.N.L (SN 1989, trú tại Tổ dân phố Vũ Xá, phường Nam Hoa Lư) đang có hành vi săn, bẫy, bắt động vật hoang dã (cụ thể là loài cò bợ).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 con cò, cùng toàn bộ dụng cụ, tang vật có liên quan đến việc săn bắt chim hoang dã.

Thu giữ dụng cụ dùng săn bắt chim hoang dã. Ảnh: CA phường Nam Hoa Lư

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm việc. Hiện đơn vị đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm số 3 (đơn vị phụ trách địa bàn) để hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ hình ảnh du lịch xanh của Ninh Bình

Việc săn bắt, tận diệt các loài chim hoang dã không chỉ gây tác động tiêu cực đến sự cân bằng sinh thái mà còn làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình, điểm đến thân thiện du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: TC

Trong bối cảnh cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến du lịch thân thiện, hiếu khách với thiên nhiên hoang sơ, trong lành, những hành vi xâm hại động vật hoang dã cần được lên án mạnh mẽ.

Theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP), mọi hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép chim hoang dã (kể cả loài không thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm) đều là vi phạm pháp luật.

Mức xử phạt hành chính đối với cá nhân vi phạm dao động từ 5 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Hành động quyết liệt của Công an phường Nam Hoa Lư một lần nữa khẳng định quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn môi trường sống cho các loài chim di cư.