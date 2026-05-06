Ninh Bình: Quyết liệt khống chế dịch tả lợn châu Phi, mục tiêu tiêm phòng đạt trên 80%
Vũ Thượng
06/05/2026 4:43 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm A/H5N1, UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các địa phương tổng lực vào cuộc, nhanh chóng dập tắt các ổ dịch cục bộ và đảm bảo an toàn cho tổng đàn gia súc, gia cầm.
Nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh do chuyển mùa
Theo báo cáo từ ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình, dù địa phương đang tích cực triển khai tiêm vắc xin đợt 1/2026, nhưng tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu đáng lo ngại. Thời tiết giao mùa nắng mưa xen kẽ là điều kiện lý tưởng cho mầm bệnh phát triển.
Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện dịch Cúm gia cầm A/H5N1 và bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) vẫn chưa được khống chế dứt điểm, đang có chiều hướng gia tăng cục bộ.
Với đặc
thù tổng đàn lớn, mật độ chăn nuôi cao và tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm đa số,
nguy cơ bùng phát diện rộng các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, viêm da nổi
cục là rất cao.
Để bảo vệ sinh kế của người dân, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 2817/UBND-VP3, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Cụ thể, huy động mọi nguồn lực tại chỗ để dập tắt các ổ dịch hiện có, không để phát sinh ổ dịch mới hoặc dây dưa kéo dài; Yêu cầu hoàn thành tiêm vắc xin đợt 1/2026, đảm bảo trên 80% tổng đàn được bảo vệ. Đặc biệt chú trọng tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh, nhất là đàn vịt thịt.
Bên cạnh đó, triển khai chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương phải bố trí kinh phí và nâng cao năng lực cho hệ thống thú y cấp xã để đáp ứng yêu cầu giám sát dịch bệnh ngay từ cơ sở.
UBND tỉnh Ninh Bình giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tăng cường kiểm soát các tuyến giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.
Đồng thời, ngành nông nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn người dân áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Định kỳ vệ sinh chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất và có biện pháp ngăn chặn các vật chủ trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, chuột xâm nhập.
Việc triển khai đồng bộ các biện pháp từ cấp tỉnh đến tận các hộ chăn nuôi được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình sớm khống chế dịch bệnh, ổn định sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn then chốt của năm 2026.
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