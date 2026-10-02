Ninh Bình ra mắt IOC, ứng dụng NinhBinh-S và mở cao điểm “Bình dân học vụ số”

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình đến 129 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Chuyển đổi số là của toàn dân, vì toàn dân

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, và năm nay là năm đầu tiên Chính phủ quy định lấy ngày 15/10, hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP nhằm tôn vinh vai trò chủ thể của người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam

Hai ngày kỷ niệm mang chung thông điệp: Chuyển đổi số là của toàn dân, vì toàn dân. Hưởng ứng chủ đề chung của năm "Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia", tỉnh Ninh Bình cụ thể hóa bằng tinh thần hành động: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi số của Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý, tỉnh đã tạo sự đồng bộ về thể chế với khung kiến trúc số chung cho mọi hoạt động đầu tư, nâng cấp.

Về nền tảng và dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh Ninh Bình đã kết nối thông suốt với nền tảng quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo cập nhật hơn 1.000 chỉ tiêu; Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử gồm 92 chỉ số.

Các đại biểu tham dự ra mắt Trung tâm IOC, ứng dụng Công dân số và phát động phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: ĐL

Về xã hội số, toàn tỉnh Ninh Bình đã kiện toàn trên 98% Tổ Công nghệ số cộng đồng, phê duyệt hơn 1.000 điểm hỗ trợ chuyển đổi số. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đưa IOC và NinhBinh-S đi vào thực chất

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, đồng thời trình diễn các kịch bản điều hành tiêu biểu.

Hệ thống IOC đã được cài đặt trên máy chủ tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; chính thức vận hành phân loại, điều phối, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân từ ngày 30/9/2026. Thống kê đến 7h00 ngày 2/10/2026, tại 13 xã, phường thử nghiệm đã có hơn 32.100 người dân, cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng NinhBinh-S.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức. Ảnh: ĐL

Để các sản phẩm công nghệ này thực sự đi vào đời sống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về dữ liệu của đơn vị mình.

Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ, đúng kỳ dữ liệu cho 7 kịch bản điều hành và 92 chỉ số. Các xã, phường thử nghiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh trên NinhBinh-S đúng quy trình, tuyệt đối không để quá hạn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Nâng cao năng lực số qua phong trào "Bình dân học vụ số"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị đồng hành Viettel Ninh Bình trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí nhấn mạnh, việc ra mắt IOC và NinhBinh-S là kết quả cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị của nền tảng số phải được đo lường bằng chất lượng dữ liệu, sự đổi mới quy trình, tốc độ xử lý công việc nhanh hơn, quyết định chính xác hơn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Huy Tuấn-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình. Ảnh: ĐL

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã chính thức phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Nhắc lại lịch sử hào hùng ngày 8/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ mở đầu phong trào chống nạn mù chữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Hơn tám thập kỷ sau, phong trào "Bình dân học vụ số" ra đời trong điều kiện mới nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số, giúp cán bộ và nhân dân tiếp cận, thụ hưởng thành quả chuyển đổi số, đưa năng lực số đến từng cơ quan, thôn, tổ dân phố và mỗi gia đình.

Với phương châm "học thật, kiểm tra thật - ứng dụng thật - hiệu quả thật", Tháng cao điểm được tập trung triển khai trong tháng 10 và duy trì đến hết ngày 30/11/2026 với 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện” thực chất, gắn việc học với đổi mới phương thức làm việc; Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng và các điểm hỗ trợ chuyển đổi; Đưa NinhBinh-S trở thành kênh tương tác số thông suốt, thực chất giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp; Vận hành IOC bằng dữ liệu thật, dữ liệu dùng chung và đề cao trách nhiệm thực chất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu toàn tỉnh quán triệt nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ kết quả". Đồng thời kỳ vọng mỗi cán bộ, đảng viên sẽ là một tấm gương học tập số; mỗi gia đình là một hạt nhân lan tỏa kỹ năng số; mỗi người dân là một công dân số và mỗi cơ quan là một nguồn dữ liệu tin cậy, góp phần đưa Ninh Bình bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.