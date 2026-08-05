Ninh Bình ra quân đợt cao điểm xử lý xe quá tải, bảo vệ đê điều trước mùa mưa lũ
Vũ Thượng
05/08/2026 3:35 PM (GMT+7)
Nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống đê điều, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình vừa chính thức triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn.
Lực lượng chức năng Ninh Bình kiên quyết xử lý xe cơi nới, quá tải và xâm phạm hành lang đê
Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1/8 đến hết ngày 30/9/2026. Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an các xã, phường và các đơn vị chức năng sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.
Các tuyến trọng điểm tập trung kiểm tra gồm: Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và hệ thống tuyến đê; Khu vực mỏ vật liệu, bến bãi tập kết hàng hóa, trạm trộn bê tông; Các công trình xây dựng và những địa bàn trọng điểm phức tạp về giao thông.
Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Đợt cao điểm được triển khai với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình đê điều trước và trong mùa mưa lũ năm 2026.
Lực lượng chức năng sẽ tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm phổ biến như: Vi phạm quy định về tải trọng phương tiện; Tự ý cơi nới thành thùng xe để chở vật liệu quá tải trọng cho phép; Các hành vi xâm phạm công trình đê điều và hành lang bảo vệ đê.
Song song với công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Công an tỉnh Ninh Bình đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Các nội dung tuyên truyền về Luật Đê điều, quy định về tải trọng phương tiện và trật tự an toàn giao thông sẽ được chuyển tải trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; Chủ bến bãi, chủ mỏ vật liệu, đơn vị thi công công trình; Đội ngũ chủ phương tiện, lái xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thông qua đợt cao điểm này, Công an tỉnh Ninh Bình kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như các đơn vị kinh doanh vận tải, qua đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và phòng ngừa hiệu quả các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.
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