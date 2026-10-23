Ninh Bình tạo dấu ấn trong lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo kế hoạch số 357/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, chuỗi sự kiện được kỳ vọng tạo thành đợt sinh hoạt văn hóa-chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Điểm nhấn quan trọng của chuỗi hoạt động là tạo điều kiện để mỗi người dân được trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, cùng nhau gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm các giá trị tốt đẹp của văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra ở tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Đồng thời, đây là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực tạo dấu ấn về lần tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao vị thế, sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời giới thiệu sâu rộng hình ảnh văn hóa, con người và vùng đất Cố đô tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Khám phá không gian di sản đầy màu sắc tại Tràng An. Ảnh: VT

Nhiều điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật và thể thao đặc sắc tại Ninh Bình

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại Ninh Bình sẽ diễn ra đồng loạt từ cấp tỉnh đến các xã, phường với nhiều chương trình quy mô, hấp dẫn.

Cụ thể, nổi bật là Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc diễn ra vào ngày 14/11 tại Công viên Văn hóa Sun Urban City (phường Hà Nam). Đặc biệt, Chương trình biểu diễn văn hóa Haenyeo Jeju dự kiến tổ chức vào ngày 30/10 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (phường Hoa Lư).

Nhà hát Phạm Thị Trân (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) nhìn từ cao xuống. Ảnh: VT

Tối ngày 24/11, tại phường Hoa Lư sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Văn hóa Việt Nam-Hội tụ và lan tỏa".

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình còn tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026, nhằm quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, tổ chức chuỗi giải đấu sôi động gồm giải “Pickleball Junior Ninh Bình Open 2026”; giải chạy “Tràng An Marathon năm 2026” và giải chạy “YIC Phủ Lý Green Race 2026”, thu hút đông đảo vận động viên và người yêu thể thao tham gia.

Đa dạng không gian trưng bày, trải nghiệm và kích cầu du lịch

Ngoài các sự kiện trọng điểm, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ chủ động tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của từng cơ sở.

Múa sạp của dân tộc Mường tại Ninh Bình. Ảnh: VT

Công tác trưng bày, giới thiệu di sản và nghệ thuật cũng được chú trọng đẩy mạnh với các hoạt động như: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh năm 2026; Trưng bày chuyên đề cổ vật, tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản".

Cùng với đó là các hoạt động chiếu phim, trưng bày, phục vụ sách báo và xếp mô hình sách nghệ thuật nhằm lan tỏa văn hóa đọc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Đến Ninh Bình, người dân và du khách được trải nghiệm đi cà kheo rất thú vị. Ảnh: VT

Đặc biệt, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, Ninh Bình còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, trải nghiệm thiết thực dành cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá và kích cầu du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn, mở ra cơ hội hấp dẫn để du khách gần xa khám phá trọn vẹn không gian di sản, văn hóa và con người Ninh Bình.