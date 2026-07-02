Ninh Bình: Sẽ bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại Lễ công bố thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh
Vũ Thượng
02/07/2026 9:35 PM (GMT+7)
Người dân và du khách đến với Ninh Bình vào tối 10/7 tới đây sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút, kết hợp cả tầm cao, tầm thấp tại Lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tại Chương trình công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh.
Trước đó, UBND tỉnh đã xem xét các đề xuất từ Sở Văn hóa và Thể thao (Văn bản số 2412/SVHTT-QLVH ngày 30/6/2026) và Sở Du lịch (Văn bản số 1575/SDL-QLLH ngày 29/6/2026).
Màn trình diễn ánh sáng hoành tráng từ nguồn xã hội hóa
Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, màn trình diễn ánh sáng này sẽ được triển khai với quy mô hoành tráng.
Cụ thể, số lượng điểm bắn 1 điểm duy nhất; Dự kiến gồm 120 giàn tầm thấp, 100 quả tầm cao và 30 giàn hỏa thuật; Thời lượng không quá 15 phút.
Màn trình diễn ánh sáng dự kiến vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 10/7/2026 (ngay sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ công bố). Khu vực sau sân khấu, Trung tâm tổ chức sự kiện, Khu du lịch Giao Ninh (xã Giao Ninh).
Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí thực hiện màn bắn pháo hoa này được huy động từ nguồn xã hội hóa, hoàn toàn không sử dụng ngân sách Nhà nước.
Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách
Để sự kiện diễn ra thành công và an toàn, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng vai trò chủ trì.
Đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Công an tỉnh, UBND xã Giao Ninh cùng các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch cụ thể.
Công tác tổ chức bắn pháo hoa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, đảm bảo nghiêm ngặt tình hình an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho người dân cũng như du khách tham gia lễ hội.
Sự kiện công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh cùng màn bắn pháo hoa hứa hẹn sẽ là cú hích truyền thông lớn, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Ninh Bình đến với du khách trong và ngoài nước trong mùa hè này.
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