Ninh Bình siết chặt an toàn các bến khách ngang sông trước mùa mưa bão

Chủ động "xây lũy" ngăn rủi ro mùa mưa bão

Ninh Bình sở hữu mạng lưới đường thủy nội địa dày đặc với hơn 365km đường thủy quốc gia và gần 216km sông nội đồng. Hiện toàn tỉnh có 87 bến khách ngang sông và 88 phương tiện phà, đò đang hoạt động.

Với địa hình sông nước đan xen, dòng chảy phức tạp và lưu lượng người qua lại lớn, áp lực bảo đảm an toàn luôn ở mức cao, đặc biệt khi thời tiết chuyển biến cực đoan.

Tại bến phà Sa Cao-Thái Hạc (xã Xuân Hồng), nối tỉnh Ninh Bình với tỉnh Hưng Yên qua sông Hồng. Ảnh: NA

Tại bến phà Sa Cao - Thái Hạc (xã Xuân Hồng), tinh thần chủ động được đẩy lên mức cao nhất. Ông Đỗ Văn Dương, Trưởng bến phà, chia sẻ: “Chúng tôi đã tiến hành bảo dưỡng toàn bộ máy móc, chuẩn bị đầy đủ vật tư phòng chống thiên tai. Đặc biệt, đơn vị đã nạo vét và đưa vào sử dụng âu phà mới.

Đây là 'lá chắn' quan trọng; khi có bão, toàn bộ phương tiện sẽ được đưa vào âu tránh trú để bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Hành khách mặc áo phao qua phà Đại Nội (xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: NA

Tương tự, tại bến phà Đại Nội (xã Trực Ninh) trên tuyến sông Ninh Cơ, bài toán an toàn được giải quyết bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật và con người. Ông Hoàng Văn Chiến, Trưởng bến phà, cho biết đơn vị đã rà soát kỹ đội ngũ vận hành, đảm bảo 100% có chứng chỉ chuyên môn và tăng cường tuyên truyền hành khách mặc áo phao ngay khi lên phà.

"Hành khách được yêu cầu mặc áo phao, lên xuống phà theo hướng dẫn. Vào mùa mưa bão, chúng tôi yên tâm hơn khi thấy bến chuẩn bị kỹ, có phương án cụ thể”, ông Bùi Văn Cao (người dân xã Minh Thái, thường xuyên qua phà Đại Nội).

Kỷ luật vận hành là "chìa khóa" nhằm đảm bảo an toàn

Ghi nhận tại các bến phà trọng điểm như: Phà Kinh Lũng (kết nối sông Đào), mỗi ngày vận chuyển hàng trăm lượt khách, phương án trực chiến 100% quân số khi có bão đã được thiết lập. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là ý thức của chủ bến: từ chỗ chấp hành mang tính hình thức, nay an toàn đã trở thành nguyên tắc sống còn.

Phà Kinh Lũng (kết nối sông Đào) tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NA

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 (Phòng CSGT) đã ra quân quyết liệt, tập trung vào rà soát điều kiện an toàn của phương tiện và thiết bị cứu sinh. Đồng thời, kiểm tra chứng chỉ chuyên môn, yêu cầu ký cam kết không chở quá số người quy định.

Bên cạnh đó, rà soát, thay thế hệ thống báo hiệu hư hỏng và hướng dẫn phương tiện di chuyển qua các điểm đen nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hướng dẫn và nhắc nhở khách mặc áo phao nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: NA

Dù phần lớn các bến đã nâng cao ý thức, nhưng qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng vẫn phát hiện và nhắc nhở một số trường hợp chưa hướng dẫn khách mặc áo phao hoặc thiếu niêm yết giá vé, nội quy. Đại diện cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm để răn đe.

Thống kê mạng lưới đường thủy Ninh Bình Số lượng Tổng chiều dài đường thủy quốc gia > 365km Số bến khách ngang sông 87 bến Số lượng phà, đò đang hoạt động 88 phương tiện

Mùa mưa bão với dòng chảy xiết và tầm nhìn hạn chế là "phép thử" khắc nghiệt cho công tác vận tải thủy. Khi các quy định đã đầy đủ, vấn đề then chốt nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Mỗi hành động nhỏ như mặc chiếc áo phao hay một nhát kiểm tra máy móc trước khi rời bến chính là mắt xích quan trọng để giữ gìn bình yên trên những dòng sông.

Tỉnh Ninh Bình hiện có 87 bến khách ngang sông và 88 phương tiện phà, đò đang hoạt động. Ảnh: NA

Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng và sự tự giác của người dân, Ninh Bình đang nỗ lực thiết lập một hành lang an toàn vững chắc, quyết tâm không để xảy ra những sự cố đáng tiếc trong mùa mưa bão năm nay.