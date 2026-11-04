Ninh Bình: Sôi động Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền
Vũ Thượng
04/11/2026 6:34 PM (GMT+7)
Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND phường Tam Điệp đang tổ chức Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026. Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).
Thụ thể, phiên chợ được tổ chức tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), hiện có quy mô 70 gian hàng, thu hút đông đảo các HTX, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong cũng như ngoài tỉnh tham gia. Chương trình diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 3-8/11/2026.
Tại đây, hàng loạt sản phẩm phong phú, đa dạng được trưng bày và giới thiệu tới người tiêu dùng như: các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, nông sản an toàn, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, may mặc... Đặc biệt, phiên chợ còn thu hút du khách nhờ các gian hàng ẩm thực đặc trưng mang đậm hương vị vùng miền.
Mỗi sản phẩm mang đến phiên chợ không chỉ đơn thuần là hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, mà còn là sự kết tinh từ trí tuệ, công sức và tâm huyết của người lao động.
Đằng sau đó là câu chuyện sâu sắc về vùng đất, con người và giá trị văn hóa độc đáo của từng địa phương, giúp người dân dễ dàng nhận biết và tiếp cận các sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Phiên chợ tạo không gian giao lưu, kết nối trực tiếp giữa người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối với người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội vàng để các HTX, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.
Hoạt động này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các HTX và doanh nghiệp mà còn khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt.
Qua đó, tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
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