Ninh Bình tăng tốc đưa nông sản, sản phẩm OCOP vào chuỗi tiêu thụ bền vững
Vũ Thượng
01/07/2026 11:35 AM (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP năm 2026. Đây là cơ hội lớn để các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Ninh Bình được đánh giá là địa phương có nhiều dư địa, điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái và phát triển bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được mạng lưới sản xuất đa dạng với 1.074 HTX nông nghiệp và 856 trang trại, tạo ra nguồn nguyên liệu tương đối ổn định cho ngành công nghiệp chế biến.
Mạng lưới cơ sở chế biến chuẩn an toàn tại Ninh Bình hiện có 958 cơ sở thuộc ngành nông nghiệp và môi trường quản lý; 277 cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các chứng nhận chất lượng quốc tế tương đương.
Để nâng cao khả năng xúc tiến thương mại cho các cơ sở sản xuất, thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng và thiết thực.
Nổi bật trong năm 2026 là các chương trình kết nối giao thương mang tính chiến lược như: Tổ chức chương trình “Trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình” kết nối giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Lào Cai; Xây dựng Khu trưng bày sản phẩm OCOP quy mô tại Lễ hội Hoa Lư năm 2026…
Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ trên 50 lượt doanh nghiệp, HTX tham gia các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ 5 cơ sở tham gia Festival Huế năm 2026; góp mặt tại 4 hội chợ lớn và tổ chức không gian trưng bày 50 gian hàng sản phẩm OCOP tại Tuần du lịch biển Ninh Bình năm 2026.
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản Ninh Bình bứt phá.
Trong đó, tập trung vào các giải pháp trọng tâm gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, chế biến và tiêu thụ; Phát triển hàng hóa quy mô lớn dựa trên lợi thế của từng vùng sinh thái; Nâng cao giá trị gia tăng thông qua công nghệ chế biến và bảo quản hiện đại.
Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng thương mại điện tử vào nông nghiệp; Xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương; Phát triển nguồn nhân lực và tăng cường truyền thông quảng bá; Thúc đẩy liên kết vùng và chủ động hội nhập quốc tế.
Cũng như, siết chặt quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.
Tại hội nghị, các hiệp hội, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ đã tiến hành ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện này kỳ vọng sẽ mở ra chuỗi cung ứng bền vững, đưa nông sản và sản phẩm OCOP của Ninh Bình tiếp cận sâu rộng hơn tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.
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