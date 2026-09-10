Ninh Bình: Tiên phong nhận chuyển giao “Bộ học liệu đa phương tiện”, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”
Vũ Thượng
10/09/2026 9:55 PM (GMT+7)
Ngày 10/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị chuyển giao “Bộ học liệu đa phương tiện”, nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Ninh Bình khẳng định dấu ấn chuyển đổi số toàn diện
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua, tỉnh luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh ban hành Khung kiến trúc số với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”.
Về hạ tầng, 100% xã, phường trên địa bàn Ninh Bình đã được phủ sóng di động 4G, 70% dân số phủ sóng 5G; mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối liên thông ba cấp.
Trung tâm Dữ liệu tỉnh và nền tảng điện toán đám mây đang vận hành ổn định hơn 20 hệ thống thông tin dùng chung. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả ấn tượng: Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; chỉ số chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước đứng đầu toàn quốc; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,87%.
Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp với 1.754 Tổ Công nghệ số cộng đồng và gần 20.000 thành viên trực tiếp hỗ trợ người dân.
Cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị
Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Tỉnh ủy Ninh Bình đã ký kết Biên bản bàn giao “Bộ học liệu đa phương tiện”.
Ninh Bình là địa phương thứ hai trong cả nước (sau Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) tiếp nhận bộ học liệu này trong tổng số 16 Bộ, ngành, địa phương đã đăng ký.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc chuyển giao Bộ học liệu là hoạt động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; là khâu “đột phá quan trọng hàng đầu” để đổi mới phương thức quản trị và đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Đồng chí đánh giá cao giá trị của Bộ học liệu được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, giúp người học hình thành tư duy số và kỹ năng số mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, đề nghị Ninh Bình khai thác hiệu quả nguồn học liệu này, gắn chặt việc học tập với nhiệm vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an toàn thông tin.
Biến chuyển đổi số từ nhận thức thành hành động thực chất
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bộ học liệu được chuyển giao là nguồn lực quý giá giúp Ninh Bình tháo gỡ những “điểm nghẽn” về năng lực số chưa đồng đều tại cơ sở, đưa chuyển đổi số từ nhận thức sang hành động và tạo ra sản phẩm cụ thể phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu hoàn thành đào tạo, cấp chứng nhận cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị trước ngày 30/11/2026. Trong đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nêu gương học trước, sử dụng thành thạo chữ ký số và nền tảng số trong công việc hằng ngày.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đưa phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổ chức thực hiện, Công an tỉnh bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin trong suốt quá trình triển khai.
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