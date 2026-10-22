Ninh Bình đồng loạt ra quân tại các "điểm nóng" săn bắt chim hoang dã

Nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại chim di cư, hoang dã, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tình trạng săn bắt chim hoang dã trên địa bàn. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã thành lập 4 tổ công tác đồng loạt ra quân kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm địa phương tổ chức tuần tra lưu động tại các địa bàn ven biển và các "điểm nóng" về săn bắt động vật hoang dã.

Kết quả, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 4 vụ với 4 đối tượng về hành vi đặt bẫy bắt chim trái phép; bắt 2 vụ với 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã nhưng không có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

Tại các hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 14 khu vực đặt bẫy, thu giữ, xử lý, hơn 100 cọc tre dùng để giăng lưới, gần 4.000 mét lưới bẫy chim, 22 con cò giả, 25 loa phóng thanh và 21 cá thể chim bị dính bẫy, nuôi nhốt, vận chuyển, 1 cá thể cò bợ bị chết do dính bẫy.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dụng cụ dùng để bẫy, bắt chim hoang dã. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố 1 vụ án, 1 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”; đồng thời phân công giải quyết 1 nguồn tin về tội phạm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”.

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình đã xử lý trên 30 vụ vi phạm hành chính liên quan đến các hành vi mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã không có hồ sơ lâm sản hợp pháp, cũng như hành vi sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép.

Siết chặt quản lý, xử lý cả trên không gian mạng

Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an đánh giá tình trạng săn bắt, bẫy chim di cư và chim hoang dã vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp tại một số địa phương.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm. Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tăng cường phổ biến pháp luật; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp công cụ, phương tiện săn bắt và cam kết không tiêu thụ chim hoang dã.

Đồng thời, rà soát, lập biên bản và tổ chức cho các nhà hàng, quán ăn, khu vực chợ ký cam kết không mua bán, chế biến các loại chim hoang dã; Tập trung rà soát, triệt phá các tài khoản, hội nhóm mạng xã hội có hành vi rao bán công cụ bẫy chim hoặc giao dịch, mua bán chim hoang dã trái phép.

Những hành động quyết liệt này khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình trong việc giữ gìn trật tự pháp luật, bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái trên địa bàn.