Ninh Bình ứng phó nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy

Diễn biến mưa lớn và cảnh báo lũ tại tỉnh Ninh Bình

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70mm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập úng và sạt lở.

Nước sông Hoàng Long (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) dâng lên khiến nhiều hộ dân bị ngập. Ảnh: VS

Dự báo từ nay đến ngày 17/9, trên sông Hoàng Long và sông Đáy thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên: Từ 1,5 - 2,5m. Mực nước đỉnh lũ tại trạm thủy văn Bến Đế và trạm thủy văn Gián Khẩu dự báo đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng mực nước đỉnh lũ tại trạm thủy văn Phủ Lý dự báo đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Thực hiện Văn bản số 52/BCĐ-BNNMT ngày 14/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cụ thể, cập nhật sát sao các bản tin dự báo thiên tai, thông tin nhanh chóng đến người dân để chủ động phòng tránh; Huy động lực lượng xung kích rà soát, tổ chức di dời người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu và sạt lở đất đến nơi an toàn. Khơi thông dòng chảy và sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ninh Bình chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy. Ảnh: VS

Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn an toàn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; chủ động khắc phục sự cố giao thông, chống ngập úng đô thị và khu công nghiệp.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát các hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu; sẵn sàng phương án vận hành điều tiết an toàn. Triển khai phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí chưa được xử lý hoặc đang thi công dở dang theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát hiện và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Bên cạnh đó, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi vận hành hiệu quả các trạm bơm tiêu, cống tiêu nước vùng triều nhằm chống úng cho sản xuất và các khu công nghiệp, đô thị. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để kịp thời chỉ đạo.