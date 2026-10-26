Ninh Bình xử phạt hàng loạt thanh thiếu niên lạng lách, gây rối
Vũ Thượng
26/10/2026 4:36 PM (GMT+7)
Sau hơn 2 tháng thực hiện đợt cao điểm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng Công an toàn tỉnh đã xử lý hàng trăm trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, qua đó góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
Trấn áp mạnh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách tại Ninh Bình
Thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, sau hơn 2 tháng triển khai đợt cao điểm (từ ngày 1/8 đến nay), lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, sử dụng hung khí,… góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Bám sát chỉ đạo của người đứng đầu Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, lập danh sách quản lý và giáo dục số thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng chủ động khảo sát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm để tập trung phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa.
Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được quan tâm đẩy mạnh tại 100% địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực rõ nét.
Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an toàn tỉnh Ninh Bình đã tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.
Kết quả, các Tổ công tác đặc biệt 35 phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường phát hiện 7 vụ việc với 107 đối tượng phạm pháp hình sự; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 209 trường hợp với tổng số tiền hơn 504 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 104 phương tiện.
Ngoài
ra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý 607 trường hợp học sinh vi
phạm cùng 64 trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
Tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước lên tới hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tạm
giữ 174 phương tiện các loại.
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