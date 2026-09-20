Ninh Bình xử phạt hộ kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc
Vũ Thượng
20/09/2026 3:42 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng phường Liêm Tuyền (tỉnh Ninh Bình) vừa tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh bày bán số lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Kiểm tra đột xuất, phát hiện hàng trăm bánh Trung thu "3 không"
Theo công an Ninh Bình, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa dịp Tết Trung thu, Công an phường Liêm Tuyền đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Hằng Đại (tại Tổ dân phố 9, phường Liêm Tuyền).
Qua quá trình kiểm tra thực tế tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán 50 chiếc bánh Trung thu loại 450g/chiếc; 250 chiếc bánh nướng loại 90g/chiếc.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số sản phẩm nói trên.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra cùng các quy định hiện hành của pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 8.000.000 đồng đối với Hộ kinh doanh Hằng Đại, đồng thời tịch thu toàn bộ số tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.
Trước tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm dịp cận kề Tết Trung thu, Công an phường Liêm Tuyền đưa ra khuyến cáo. Cụ thể, đối với các cơ sở kinh doanh cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tuyệt đối không buôn bán, kinh doanh hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.
Đối với người tiêu dùng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ lựa chọn mua sắm các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ thông tin về nhãn mác, nhà sản xuất và hạn sử dụng còn nguyên vẹn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Thanh Hóa: Hơn 5.000 người hưởng ứng phong trào mỗi người chọn một môn thể thao để tập luyện thường xuyên
Sáng 10/10, hơn 5.000 người tại điểm cầu Thanh Hóa tham gia Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Lạng Sơn: Tổ chức thành công Ngày hội toàn dân học tập số và Tổng kết Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026
Sáng ngày 10/10 tỉnh Lạng Sơn đã trang trọng tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số và Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026. Đây là sự kiện trọng tâm nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.
Trồng gần 7.000 cây xanh tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long
Gần 7.000 cây xanh đã được trồng tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trong sự kiện "Gieo mầm sóng xanh" ngày 10/10.
Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên khép lại với 206 bộ huy chương, gần 4.000 người tham gia
Sáng 10/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X, năm 2026. Đại hội có 19 môn thi đấu, thu hút gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ tham gia, với tổng cộng 206 bộ huy chương được trao.
Thái Nguyên quảng bá du lịch xứ Trà qua hành trình tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên
Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến tàu di sản mang tên “Hành trình về với xứ Trà”, kết nối Hà Nội với Thái Nguyên, nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí và những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch.
Bệnh viện 50 năm tuổi ở Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Sáng 9/10, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Thanh Hóa: Hơn 5.000 người hưởng ứng phong trào mỗi người chọn một môn thể thao để tập luyện thường xuyên
Sáng 10/10, hơn 5.000 người tại điểm cầu Thanh Hóa tham gia Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Lạng Sơn: Tổ chức thành công Ngày hội toàn dân học tập số và Tổng kết Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026
Trồng gần 7.000 cây xanh tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long
Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên khép lại với 206 bộ huy chương, gần 4.000 người tham gia
Thái Nguyên quảng bá du lịch xứ Trà qua hành trình tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên
Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến tàu di sản mang tên “Hành trình về với xứ Trà”, kết nối Hà Nội với Thái Nguyên, nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí và những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch.