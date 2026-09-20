Ninh Bình xử phạt hộ kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Kiểm tra đột xuất, phát hiện hàng trăm bánh Trung thu "3 không"

Theo công an Ninh Bình, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa dịp Tết Trung thu, Công an phường Liêm Tuyền đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Hằng Đại (tại Tổ dân phố 9, phường Liêm Tuyền).

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Qua quá trình kiểm tra thực tế tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán 50 chiếc bánh Trung thu loại 450g/chiếc; 250 chiếc bánh nướng loại 90g/chiếc.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số sản phẩm nói trên.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra cùng các quy định hiện hành của pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 8.000.000 đồng đối với Hộ kinh doanh Hằng Đại, đồng thời tịch thu toàn bộ số tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Trước tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm dịp cận kề Tết Trung thu, Công an phường Liêm Tuyền đưa ra khuyến cáo. Cụ thể, đối với các cơ sở kinh doanh cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tuyệt đối không buôn bán, kinh doanh hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ lựa chọn mua sắm các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ thông tin về nhãn mác, nhà sản xuất và hạn sử dụng còn nguyên vẹn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.