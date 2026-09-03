Nợ công Mỹ 40.000 tỷ USD và chiến tranh Iran: Nguy cơ "vòng xoáy đi xuống" của kinh tế thế giới

Các chuyên gia trên thị trường chứng khoán New York. Ảnh: AP.

Theo CNN, các nguyên nhân chính đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao trước hết là do giá năng lượng và lạm phát gia tăng: Cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông. Giá xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay tăng mạnh (giá diesel tăng 51%), đẩy lạm phát lên cao và gây áp lực gia tăng lợi suất trái phiếu.

Mỹ đang phải gánh khoản nợ công chạm mốc 40.000 tỷ USD. Chi phí quốc phòng gia tăng do xung đột buộc chính phủ Mỹ phải vay mượn nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các tập đoàn công nghệ lớn đang chi hàng nghìn tỷ USD cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động vốn qua thị trường trái phiếu, cạnh tranh trực tiếp với nhu cầu vay của Chính phủ Mỹ.

Tác động từ đó đã lan rộng toàn cầu. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại Đức, Anh và Nhật Bản đều tăng lên mức kỷ lục trong nhiều thập kỷ, do các nước đồng loạt gia tăng chi phí quốc phòng.

Thị trường cổ phiếu cũng chịu tác động. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến gần mốc 5% tạo ra lựa chọn đầu tư ít rủi ro hơn, khiến cổ phiếu công nghệ giảm sức hút.

Chi phí vốn tăng cao làm gia tăng lãi suất vay thế chấp của người tiêu dùng, chi phí vay của doanh nghiệp và gánh nặng trả lãi nợ công của Mỹ (đã chi 931 tỷ USD tiền lãi trong năm tài chính này, vượt ngân sách quốc phòng).

Phản ứng của thị trường và chính sách

Các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải cân nhắc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã can thiệp bằng kế hoạch tăng gấp đôi việc mua lại trái phiếu để ổn định thị trường, nhưng biện pháp này nhanh chóng thất bại do không giải quyết được vấn đề thâm hụt ngân sách gốc rễ.

Các chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra một "vòng xoáy đi xuống" (doom loop): chiến tranh làm tăng lạm phát và lợi suất trái phiếu, từ đó làm chậm nền kinh tế. Giới phân tích nhận định trừ khi có giải pháp hạ nhiệt xung đột hoặc xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế diện rộng, áp lực lên thị trường trái phiếu vẫn sẽ tiếp diễn.