Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể bị hoãn xuất cảnh: Người dân làm gì để tránh rủi ro?

Mục tiêu đúng, nhưng cần cân nhắc cách làm

Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, chủ hộ kinh doanh, người đại diện doanh nghiệp… nếu nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, sau 30 ngày kể từ khi được thông báo mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đây được xem là động thái nhằm siết kỷ cương tài chính, trong bối cảnh hiện có gần 1 triệu người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn nợ tổng cộng hơn 32.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm gây tranh luận chính nằm ở ngưỡng 1 triệu đồng. Con số này bị nhiều chuyên gia đánh giá là “quá thấp” so với mức độ can thiệp của biện pháp. Nhiều người dân, hộ kinh doanh cũng tỏ ra lo lắng trước đề xuất này.

Nhiều ý kiến cho rằng, thực tế, phần lớn các khoản nợ thuế nhỏ phát sinh từ lệ phí môn bài, chậm kê khai, sai sót thủ tục hoặc không nhận được thông báo, chứ không phải hành vi trốn thuế có chủ đích. Nếu áp dụng biện pháp mạnh như tạm hoãn xuất cảnh cho các khoản nợ nhỏ lẻ, có thể dẫn đến sự không tương xứng giữa hành vi và chế tài, đồng thời gây tâm lý lo ngại trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Ở chiều ngược lại, cơ quan quản lý cũng có lý khi muốn kiểm soát nhóm người nộp thuế “mất dấu”, tức không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, tiềm ẩn rủi ro thất thu và gian lận. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không phải chỉ là “1 triệu hay 10 triệu”, mà là cách thiết kế chính sách sao cho phân loại đúng đối tượng, với người cố tình chây ì cần xử lý nghiêm, còn trường hợp sơ suất cần cơ chế linh hoạt hơn.

Ảnh: VNN

Bất ngờ phát hiện nợ thuế, người dân cần làm gì?

Trong thực tế, không ít trường hợp người dân “giật mình” khi phát hiện mình đang nợ thuế qua ứng dụng điện tử. Có người nợ vài trăm nghìn đồng, có người lên đến hàng chục triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ chế tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế hiện nay. Điều này giúp giảm thủ tục nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro sai sót, chậm cập nhật hoặc nhầm lẫn dữ liệu.

Theo khuyến nghị của cơ quan thuế và chuyên gia, khi phát hiện nợ thuế, người dân cần thực hiện theo các bước sau: Trước hết, kiểm tra thông tin trên các nền tảng chính thức như eTax Mobile để xác định rõ số tiền, loại thuế và thời gian phát sinh nghĩa vụ.

Tiếp theo, liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý để làm rõ nguyên nhân, tránh trường hợp nợ “ảo” hoặc sai sót hệ thống. Đây là bước quan trọng vì không ít trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật hoặc chưa được đối soát dữ liệu.

Sau khi xác nhận chính xác nghĩa vụ, người nộp thuế cần nộp đủ số tiền còn thiếu, bao gồm cả tiền chậm nộp (nếu có) để tránh bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đáng chú ý, theo quy định, nếu sau 30 ngày kể từ khi có thông báo mà chưa hoàn thành nghĩa vụ, người nợ thuế có thể bị áp dụng các biện pháp mạnh hơn, trong đó có tạm hoãn xuất cảnh. Trong trường hợp chưa rõ ràng, người dân không nên vội vàng nộp tiền mà cần yêu cầu xác minh, đảm bảo quyền lợi và tránh nộp sai.

Một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay là việc nhiều người chỉ phát hiện mình bị nợ thuế khi làm thủ tục xuất cảnh, dẫn đến thiệt hại chi phí vé máy bay, công việc và kế hoạch cá nhân. Để tránh tình huống này, chuyên gia khuyến nghị người dân cần chủ động hơn trong quản lý nghĩa vụ thuế.

Thứ nhất, thường xuyên tra cứu thông tin thuế định kỳ, đặc biệt với người có nhiều nguồn thu nhập hoặc hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, email với cơ quan thuế để đảm bảo nhận được thông báo kịp thời.

Thứ ba, khi tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh, cần hoàn tất đầy đủ thủ tục đóng mã số thuế, tránh phát sinh các khoản nợ treo kéo dài.

Thứ tư, cần thay đổi tư duy, thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm pháp lý gắn liền với nhiều quyền lợi, trong đó có cả quyền xuất nhập cảnh.

Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế từ 1 triệu đồng phản ánh nỗ lực siết kỷ cương tài chính, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải thiết kế chính sách hợp lý, tránh “đánh đồng” các trường hợp vi phạm.

Trong khi chờ quy định chính thức, điều quan trọng nhất với người dân vẫn là chủ động kiểm tra, minh bạch thông tin và xử lý kịp thời nghĩa vụ thuế. Bởi chỉ một khoản nợ nhỏ, nếu bị bỏ quên, cũng có thể kéo theo những hệ lụy lớn hơn rất nhiều.