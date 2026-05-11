Nông dân Thái Nguyên nhận cây giống keo, học cách làm giàu từ rừng

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, phục hồi diện tích đất canh tác nương rẫy bị thoái hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân, mới đây, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã phối hợp với Hội Nông dân xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên triển khai chương trình hỗ trợ cây giống keo, phân bón và tổ chức tập huấn kỹ thuật lâm sinh cho các hội viên tham gia dự án xây dựng mô hình trồng rừng tại HTX Gà đồi hữu cơ Tân Phú (xóm Cà, xã Tân Khánh).

Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với Hội Nông dân xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ cây giống keo, phân bón cho các hộ dân tham gia dự án. Ảnh: HTX gà đồi hữu cơ Tân Phú

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trên diện tích 9ha với sự tham gia của nhiều hội viên nông dân trên địa bàn. Các hộ dân được hỗ trợ cây giống keo lai mô chất lượng cao cùng phân bón phục vụ sản xuất, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phục hồi và phát triển rừng theo hướng bền vững.

Không chỉ hỗ trợ vật tư đầu vào, Viện Nghiên cứu Lâm sinh còn tổ chức lớp tập huấn chuyên đề với nội dung thiết thực, bám sát điều kiện sản xuất tại địa phương. Chương trình tập trung vào các kỹ thuật phục hồi rừng trên đất canh tác nương rẫy thoái hóa; trồng rừng cung cấp gỗ lớn bằng một số loài cây bản địa có giá trị kinh tế; phát triển cây lâm sản ngoài gỗ đa tác dụng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng; xây dựng mô hình nông lâm kết hợp theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hội viên nông dân HTX gà đồi hữu cơ Tân Phú nhận phân bón hỗ trợ. Ảnh: HTX gà đồi hữu cơ Tân Phú

Qua tập huấn, người dân được tiếp cận những kiến thức mới về kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, cải tạo đất và lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Nhiều nội dung được giảng viên hướng dẫn trực tiếp gắn với thực tiễn sản xuất, giúp hội viên dễ tiếp cận, dễ áp dụng vào thực tế.

Đại diện Hội Nông dân xã Tân Khánh cho biết, mô hình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phát triển lâm nghiệp bền vững mà còn mở ra hướng sản xuất mới, từng bước chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang phát triển kinh tế lâm nghiệp có giá trị cao. Việc kết hợp trồng rừng gỗ lớn với cây dược liệu và các loại cây lâm sản ngoài gỗ được kỳ vọng sẽ giúp người dân tăng thêm nguồn thu nhập, tạo sinh kế ổn định lâu dài.

Đặc biệt, việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đang tạo điều kiện để nông dân thay đổi tư duy canh tác truyền thống, hướng tới phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên rừng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương nhân rộng các mô hình nông lâm kết hợp hiệu quả trong thời gian tới.

Thông qua chương trình hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Lâm sinh, các hội viên nông dân tham gia dự án thêm phấn khởi, tin tưởng vào hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.