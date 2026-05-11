Nông dân Thái Nguyên nhận cây giống keo, học cách làm giàu từ rừng
Hà Thanh - Kiều Hải
11/05/2026 5:55 PM (GMT+7)
Viện Nghiên cứu Lâm sinh vừa hỗ trợ cây giống keo, phân bón và tổ chức tập huấn kỹ thuật phục hồi rừng cho hội viên nông dân tham gia dự án trồng rừng 9ha trên địa bàn xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, phục hồi diện tích đất canh tác nương rẫy bị thoái hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân, mới đây, Viện Nghiên cứu Lâm sinh đã phối hợp với Hội Nông dân xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên triển khai chương trình hỗ trợ cây giống keo, phân bón và tổ chức tập huấn kỹ thuật lâm sinh cho các hội viên tham gia dự án xây dựng mô hình trồng rừng tại HTX Gà đồi hữu cơ Tân Phú (xóm Cà, xã Tân Khánh).
Theo kế hoạch, dự án được triển khai trên diện tích 9ha với sự tham gia của nhiều hội viên nông dân trên địa bàn. Các hộ dân được hỗ trợ cây giống keo lai mô chất lượng cao cùng phân bón phục vụ sản xuất, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phục hồi và phát triển rừng theo hướng bền vững.
Không chỉ hỗ trợ vật tư đầu vào, Viện Nghiên cứu Lâm sinh còn tổ chức lớp tập huấn chuyên đề với nội dung thiết thực, bám sát điều kiện sản xuất tại địa phương. Chương trình tập trung vào các kỹ thuật phục hồi rừng trên đất canh tác nương rẫy thoái hóa; trồng rừng cung cấp gỗ lớn bằng một số loài cây bản địa có giá trị kinh tế; phát triển cây lâm sản ngoài gỗ đa tác dụng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng; xây dựng mô hình nông lâm kết hợp theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.
Qua tập huấn, người dân được tiếp cận những kiến thức mới về kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, cải tạo đất và lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Nhiều nội dung được giảng viên hướng dẫn trực tiếp gắn với thực tiễn sản xuất, giúp hội viên dễ tiếp cận, dễ áp dụng vào thực tế.
Đại diện Hội Nông dân xã Tân Khánh cho biết, mô hình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phát triển lâm nghiệp bền vững mà còn mở ra hướng sản xuất mới, từng bước chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang phát triển kinh tế lâm nghiệp có giá trị cao. Việc kết hợp trồng rừng gỗ lớn với cây dược liệu và các loại cây lâm sản ngoài gỗ được kỳ vọng sẽ giúp người dân tăng thêm nguồn thu nhập, tạo sinh kế ổn định lâu dài.
Đặc biệt, việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đang tạo điều kiện để nông dân thay đổi tư duy canh tác truyền thống, hướng tới phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên rừng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương nhân rộng các mô hình nông lâm kết hợp hiệu quả trong thời gian tới.
Thông qua chương trình hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Lâm sinh, các hội viên nông dân tham gia dự án thêm phấn khởi, tin tưởng vào hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.
Chủ tịch xã, phường ở Ninh Bình phải chịu trách nhiệm nếu để tái diễn đốt rơm rạ
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Quảng Ninh "tăng tốc" du lịch Yên Tử với chuỗi hoạt động đến hết năm 2026
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch đến Yên Tử năm 2026.
Ninh Bình: Tiêu hủy hơn 1,1 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả và kém chất lượng
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Quảng Ninh mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Công an tỉnh Lạng Sơn: Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng ngày 19/5
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Thái Nguyên: Khởi công tổ hợp trà công nghệ cao và sân golf Quân Chu: Động lực mới cho kinh tế xanh
Sáng 19/5, tại xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên) Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf sinh thái quy mô hơn 2.200 tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.