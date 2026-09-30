Nông dân xã Hợp Thành học cách khai thác giá trị nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên”
Hà Thanh
30/09/2026 7:21 AM (GMT+7)
Ngày 29/9, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân xã Hợp Thành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên và các hộ sản xuất, kinh doanh chè sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng, uy tín và giá trị sản phẩm.
Trang bị kiến thức về quản lý, sử dụng nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên”
Tại chương trình, các đại biểu được cung cấp những kiến thức liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác, bảo vệ nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
Nội dung tập huấn tập trung vào quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu; các điều kiện cần đáp ứng, trình tự, thủ tục để được sử dụng nhãn hiệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý, khai thác và bảo vệ giá trị của nhãn hiệu.
Bên cạnh đó, các hộ, tổ chức có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu được hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp quyền sử dụng. Những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất chè cũng được trao đổi, trong đó chú trọng việc duy trì chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn gốc, an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định khi đưa nhãn hiệu tập thể vào sử dụng.
Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn xã Hợp Thành có thêm thông tin để nhận diện đầy đủ hơn giá trị của nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”, qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm trong từng khâu từ sản xuất, chế biến đến đóng gói, tiêu thụ sản phẩm.
Việc sử dụng nhãn hiệu đúng quy định không chỉ góp phần bảo vệ giá trị thương hiệu mà còn hướng các hộ sản xuất chú trọng hơn đến chất lượng, nguồn gốc và an toàn của sản phẩm chè. Đây cũng là cơ sở để nâng cao uy tín, giá trị và sức cạnh tranh của chè Thái Nguyên trên thị trường.
Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất chè theo hướng an toàn, bền vững; từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương, gắn xây dựng thương hiệu với phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Hợp Thành.
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